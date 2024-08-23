Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli geçti

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinde vatandaşlar açılan stantları gezip gösterileri izledi, çocuklar da kendileri için oluşturulan alanlarda eğlendi.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Ahlat, renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Van Gölü'nün kıyısındaki Çarho mevkisinde, Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde, Türk ve Filistin bayrakları açıldı.

Kent sakinlerinin yanı sıra birçok ilden gelen ziyaretçiler, Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılan Han Otağı ile illerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı 50 tematik çadırı ziyaret etti, atlı cirit ve atlı okçuluk gösterilerini izledi.

İlk defa ok atmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekti, alandaki stantları gezerek sergilenen ürünleri inceledi.

Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösterisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın ve yerel sanatçıların verdiği konseri takip eden vatandaşlar, eğlenceli vakit geçirdi.

Aileleriyle etkinliğe gelen çocuklar da kendileri için oluşturulan alanlarda oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.