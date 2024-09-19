Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan 150 öğrenci kapasiteli Seyda Molla Masum Kur'an Kursu, törenle açıldı.
Program, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve duaların edilmesiyle başladı.
İl Müftüsü Faysal Geylani ve Kur'an kursu yöneticisi Abdulsettar Şentürk, birer konuşma yaptı.
İlçe Müftülüğü ilahi grubunun ezgiler seslendirdiği programda Kur'an kursunun açılışı yapıldı.
Programa, Kaymakam Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez katıldı.
Son Dakika › Güncel › Ahlat'ta Yeni Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?