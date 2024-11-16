Ahlatcı: Kimse Mağdur Olmayacak

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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, doğal gaz patlamasından etkilenenlerin mağdur edilmeyeceğini belirtti.

AK Parti Çorum İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı, 3 Kasım'da meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır hasar alan ve yıkımına başlanan Hilal Apartmanı'nın bulunduğu Osmancık Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ın da katıldığı ziyarette esnafa ve evleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ahlatcı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ahlatcı, evinin yıkılışını izleyen bir vatandaşı teselli ederek, "Bir vatandaşımız bile mağdur olmayacak. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. Tüm ihtiyaçlar, her şey karşılanacak. Kimse mağdur olmayacak. Milletvekilimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız, il başkanımız ile yetkililerle görüştük. Patlamaya ilişkin yaşananları anlattık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gereken yapılacak. İçiniz müsterih olsun." ifadelerini kullandı.