Ahlatcı Osmancık'ta Ziyaretlerde Bulundu
AK Parti Milletvekili Ahlatcı, Osmancık'ta belediye ve muhtarlarla bir araya geldi.
AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Osmancık ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Osmancık Belediyesini ziyaret eden Ahlatcı, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'den ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.
Gelgör, ilçeye sağladığı destek ve katkılardan ötürü Ahlatcı'ya teşekkür etti.
Belediye ziyareti sonrası AK Parti ilçe binasında parti yöneticileri ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Ahlatcı, muhtarların taleplerini dinledi.
Kaynak: AA
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