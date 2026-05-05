Ahmet Akın MBB Başkanı Oldu
Ahmet Akın MBB Başkanı Oldu

05.05.2026 23:48
Ahmet Akın, Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilerek halka hizmet vurgusu yaptı.

MARMARA Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Belediyelerimizin etkili hizmet üretimi için devletimizin tüm kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışacağız. Bakanlarımız başta olmak üzere tüm yetkililerle uyum içinde olacağız. Çünkü hepimizin tek amacı vatan ve halka hizmet" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) 2026 yılı seçimli 1'inci Olağan Meclis Toplantısı, İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda yapılan oylamada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, başkanlığa seçildi. Başkanlığa seçilmesinin ardından konuşan Akın, "Farklı siyasi görüşte olan çok değerli başkanlarımızın ortak kararıyla bu göreve gelmiş olmak, benim için çok büyük bir anlam taşıyor" diye konuştu.

Başkan Akın, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' ilkesini hayat felsefesi olarak tanımladı. Siyaseti halka hizmet için bir araç olarak gördüğünü belirten Akın, "Belediyelerimizin etkili hizmet üretimi için devletimizin tüm kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışacağız. Bakanlarımız başta olmak üzere tüm yetkililerle uyum içinde olacağız. Çünkü hepimizin tek amacı vatan ve halka hizmet" ifadelerini kullandı.

Birliğin temellerinin 1973 yılında atıldığını belirten Akın, birliğin kurulduğu şehir olan Balıkesir'de doğmuş olmasını 'sorumluluk nişanesi' olarak niteledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
