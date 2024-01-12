Davutoğlu, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayınladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarının üs bölgesine sızma girişimi sırasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Davutoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinden gelen haberler yüreğimizi yaktı. Devam eden operasyonlar sırasında şehitlerimizin olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim. Yaralı askerimize de acil şifalar temenni ederim."