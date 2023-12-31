Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş\'ın babası için taziye mesajı yayınladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, babasını kaybeden Selahattin Demirtaş için taziye mesajı yayınladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş için bugün X hesabından taziye mesajı paylaştı. Davutoğlu'nun mesajı şöyle:

"Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Demirtaş ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."