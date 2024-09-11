Ahmet Esmer Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ahmet Esmer Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Balıkesir'in yetiştirdiği dünyaca ünlü fotoğraf ve karikatür fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer vefat etti. Ünlü sanatçının vefatı Balıkesir'de ve sanat dünyasında üzüntü ile karşılandı.

11.09.2024 20:38
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Ahmet Esmer son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR - Balıkesir'in yetiştirdiği dünyaca ünlü fotoğraf ve karikatür fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer vefat etti. Ünlü sanatçının vefatı Balıkesir'de ve sanat dünyasında üzüntü ile karşılandı.

Balıkesirli fotoğraf ve karikatür fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer (90), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Esmer'in oğlu Fatih Esmer, taziyeleri kabul etti. Ünlü fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer, Yeşilçam yıldızlarının portreleri ve Balıkesir'in çeşitli tarihi eserlerinin fotoğrafları ile biliniyordu. Son zamanlarında karikatür fotoğraf yarışmalarına da katılan sanatçının uluslararası ödülleri de bulunuyordu.

Ünlü fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer'in vefatı, Balıkesir'de ve sanat dünyasında üzüntüye sebep oldu. Usta fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer, Balıkesir Zağnospaşa camiinden ikindi namazına mutakip kılınan namazla sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Balıkesir vali yardımcısı Tugay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş olmak üzere çok sayıda iş insanı ve sevenleri katıldı

Ahmet Esmer kimdir?

Bulgaristan'ın Kırcaali bölgesinde dünyaya gelen Esmer, ailesiyle Türkiye'ye göç ettikten sonra garsonluk ve benzeri mesleklerin ardından 1952 yılında fotoğrafçılığa başladı. Geçimini eski usul makinelerle Hükümet Konağı çevresinde fotoğraf çekerek sağlayan Esmer, bir süre sonra kendi stüdyosunu kurdu. Foto Esmer stüdyosunda Yeşilçam'dan Kemal Sunal, Tuncel Kurtiz, Tamer Yiğit, Hulusi Kentmen, Avni Dilligil gibi yıldızların yanı sıra müzisyen Cem Karaca'nın da aralarında bulunduğu birçok sanatçının fotoğrafları arşivde bulunuyordu. Ahmet Esmer'in; Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneğinin isim babası, kurucu üyesi, devlet sanatçısı ünvanları vardı. Ahmet Esmer, 2 çocuk ve 4 torun sahibiydi.

Kaynak: İHA

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