Simülasyon sonuçları: Galatasaray'ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe'nin yüzde 14 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Simülasyon sonuçları: Galatasaray'ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe'nin yüzde 14

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Simülasyon sonuçları: Galatasaray\'ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe\'nin yüzde 14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Football Meets Data'nın Şampiyonlar Ligi üçüncü haftası sonrası güncellediği hesaplamada, Lille'i deplasmanda 4-2 yenen Galatasaray'ın son 16 ihtimali yüzde 26 çıktı. Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'ye yüzde 14 şans verildi. Real Madrid ve PSG yüzde 99'la zirvede.

Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta maçlarının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe’nin son 16’ya kalma ihtimalleri yeniden hesaplandı. Football Meets Data’nın simülasyonlarına göre Galatasaray’a yüzde 26, Fenerbahçe’ye ise yüzde 14 şans verildi.

TEMSİLCİLERİMİZİN TUR İHTİMALLERİ HESAPLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının üçüncü haftası tamamlandı. Spor veri analiz platformu Football Meets Data, alınan sonuçların ardından takımların son 16 turuna yükselme ihtimallerini güncelledi. Paylaşılan hesaplamalarda, Türkiye’yi temsil eden Galatasaray ile Fenerbahçe’nin son 16’ya ulaşma şansları da yer aldı.

Simülasyon sonuçları: Galatasaray'ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe'nin yüzde 14

GALATASARAY’A YÜZDE 26 ŞANS

Lille’i deplasmanda 4-2 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini alan Galatasaray, üçüncü haftayı 3 puanla 23. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılıların doğrudan veya play-off üzerinden son 16 turuna yükselme ihtimali yüzde 26 olarak hesaplandı.

Simülasyon sonuçları: Galatasaray'ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe'nin yüzde 14

FENERBAHÇE’NİN İHTİMALİ YÜZDE 14

Sahasında Slavia Prag karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamayan ve mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, üç maç sonunda 2 puanla 31. sırada yer aldı.

Simülasyon sonuçları: Galatasaray'ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe'nin yüzde 14

Simülasyonlarda sarı-lacivertlilerin son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 14 olarak belirlendi. Bu oran, Galatasaray için hesaplanan ihtimalin 12 yüzde puan gerisinde kaldı. Oranları aktaran haber

Simülasyon sonuçları: Galatasaray'ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe'nin yüzde 14

REAL MADRID VE PSG ZİRVEDE

Paylaşılan tabloda Real Madrid ve Paris Saint-Germain, yüzde 99’luk son 16 ihtimaliyle ilk sırayı paylaştı. Barcelona ile Arsenal’e yüzde 95, Liverpool’a yüzde 92 şans verildi.

Bayern Münih’in ihtimali yüzde 85, Manchester City’nin yüzde 82 olarak hesaplandı. Bu ekipleri yüzde 76 ile Aston Villa, yüzde 73 ile Real Betis ve yüzde 71 ile Atletico Madrid takip etti. Söz konusu oranlar şampiyonluk ihtimalini değil, takımların son 16 turuna ulaşma olasılığını gösteriyor.

GalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece’de yakalandı Günahı çok büyük 12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Sokak ortasında kanlı dehşet 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı Sokak ortasında kanlı dehşet! 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı
İki ülke arasında sessiz takas Ortaya çıkan tablo korkunç İki ülke arasında sessiz takas! Ortaya çıkan tablo korkunç
Kepez’de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş’ten 3 gün sonra sevindirici haber Kepez'de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş'ten 3 gün sonra sevindirici haber
16:37
Milli Takım artık ona emanet Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu
Milli Takım artık ona emanet! Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
15:55
Lille zaferi Galatasaray’a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı
Lille zaferi Galatasaray'a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı
15:12
Yemen’deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
Yemen'deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
14:50
Sergen Yalçın’a yıllık 2,5 milyon euro: Sözleşmede 1 milyon 50 bin euroluk fesih maddesi
Sergen Yalçın'a yıllık 2,5 milyon euro: Sözleşmede 1 milyon 50 bin euroluk fesih maddesi
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:30
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
13:38
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 16:41:07. #7.13#
SON DAKİKA: Simülasyon sonuçları: Galatasaray'ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe'nin yüzde 14 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei