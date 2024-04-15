Ahmet Murat: Modern Şiirin Dille ve Klişeyle Kavgası Var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ahmet Murat: Modern Şiirin Dille ve Klişeyle Kavgası Var

Ahmet Murat: Modern Şiirin Dille ve Klişeyle Kavgası Var

Şair Ahmet Murat, 'Kalbin Kararı', 'Belki de Üzülmeliyiz' ve 'Kış Bilgisi' adlı şiir kitaplarını kaleme alırken modern şiirin dille ve klişeyle kavgası olduğunu belirtti. Şiirin kendisi için sözün çekirdeği olduğunu ifade eden Murat, Türk şiirinin önemine dikkat çekti ve şiirle diğer türlerin birbirine karışma riskinin olmadığını vurguladı. Şiirin sıradan olanla, klişeyle kavgayı yürüttüğünü söyleyen Murat, modern şiirin kaderinin ve lanetinin bu olduğunu dile getirdi.

15.04.2024 12:13  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Kalbin Kararı", "Belki de Üzülmeliyiz" ve "Kış Bilgisi" adlı şiir kitaplarını kaleme alan şair Ahmet Murat, modern şiirin dille, klişeyle kavgası olduğunu belirterek, "Sıradan olanla, klişeyle kavgayı yürütür. Modern şiir böyledir, böyle kalacaktır, bu onun kaderi ve lanetidir." dedi.

Şair Murat, şiir yolculuğunu, geçmişten bugüne Türkiye'de şiirin durumunu ve şiire olan ilgiyi AA muhabirine anlattı.

Şiirin kendisi için sözün çekirdeği gibi olduğunu dile getiren Murat, "Şiirle ifade edilen bir durumun, başka türde ifadeye kavuşması için beklenen donanım arşa çıkar. Şiir, kestirmeden, insanlık durumunu aydınlatır. O durumu dile dökerken sıkışan dilin üzerinden atlar, yeni bir dil gösterir. Bu anlamda şiir, sözle yapılabilen en rafine iştir." ifadelerini kullandı.

Türk şiirinin önemine dikkati çeken Murat, son yıllarda güncel şiirden çok eski şiirle meşgul olduğunu vurgulayarak, "Türkçe diye bir dil varsa, bizim konuştuğumuz Batı Türkçesi bir lehçe değil de çok güçlü bir dilse bunu şairlerimize borçluyuz. Bunun yanı sıra çok şiir yazmışlar, on binlerce şair çıkarmışlar. Bu hacimde şiir yazılınca hemen her şey şiirle temas etmiş oluyor. Geçmişteki bu güç, bugünkü şiiri besleyen, onunla bakışan bir kaynağa dönüşüyor." diye konuştu.

Ahmet Murat, herhangi bir akımdan ziyade iyi şairleri takip ettiğinin altını çizerek, Türk şiirinin belli bir ekol ya da şairle izah edilmeyecek genişlikte olduğunu dile getirdi.

Şiirle diğer türlerin birbirine karışma riskinin olmadığını vurgulayan usta şair, "Şiirin neye benzediğini biliyorum ama başka uğraşıların şiirin önüne geçme riski var ve bu bir şair için üzücü. Şiir söylerken, düzyazı ya da akademik bir metni yazarken olduğundan daha derin bir bağla mevzunuza bakıyorsunuz. Mevzunun kendisine dönüşüyor, onun etrafında dolanmıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Duyarlık terbiyesi olmadan şiir yazmak mümkün değil"

Ahmet Murat, şiirin kendisi için duygulara teslimiyet anlamına gelmediğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bununla birlikte duyarlık terbiyesi olmadan şiir yazmak da mümkün değil. Şiir sırf zihinsel bir ürün değil ama zihinsel olanı reddeden bir yapı da değil. İşte şair, bütün bu denklemin içinden ufak tefek sıyrıklarla da olsa çıkmayı başarmalıdır."

Şiirin dinginken bile derinlerde sürekli bir kavga yürüttüğünün altını çizen Murat, "En azından dil ile bir kavga yürütür şiir. Sıradan olanla, klişeyle kavgayı yürütür. Modern şiir böyledir, böyle kalacaktır, bu onun kaderi ve lanetidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ahmet Murat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Murat: Modern Şiirin Dille ve Klişeyle Kavgası Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Motosiklet sürücüsü, yaralanan kız arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı
    04:23 Motosiklet sürücüsü, yaralanan kız arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı

    Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

  • Düzce'de Ticari Taksi, Motosiklete Çarptı: Yaralı Kız Arkadaşını Yalnız Bırakmadı
    04:17 Düzce'de Ticari Taksi, Motosiklete Çarptı: Yaralı Kız Arkadaşını Yalnız Bırakmadı

    Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.

  • Avustralya'da Kilise Saldırısı: En Az 4 Kişi Bıçaklandı
    03:34 Avustralya'da Kilise Saldırısı: En Az 4 Kişi Bıçaklandı

    Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.

  • Şırnak'ın Uludere ilçesinde dereye düşen araçta 4 kişi hayatını kaybetti
    03:25 Şırnak'ın Uludere ilçesinde dereye düşen araçta 4 kişi hayatını kaybetti

    Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, Ferhat Bilen'in kullandığı hafif ticari araç dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu hayatını kaybetti. Sevim Demircioğlu ise tedavi altına alındı.

  • Threads Uygulaması Türkiye'de Kullanılamayacak
    03:09 Threads Uygulaması Türkiye'de Kullanılamayacak

    Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.

  • Malatya'da 30 yaşındaki bir şahıs babasının gözleri önünde intihar etti
    02:57 Malatya'da 30 yaşındaki bir şahıs babasının gözleri önünde intihar etti

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
19:52 CHP’li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 04:46:19. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Murat: Modern Şiirin Dille ve Klişeyle Kavgası Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement