(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Rıza Akpolat ve Ali Ercan Akpolat'ı ziyaret etti. Belediye başkanlarının sağlık durumlarının iyi, morallerinin yüksek olduğunu belirten Özer, "Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarımız tutuksuz yargılanmalıdır" çağrısında bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ı ziyaret etti.

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Silivri'de; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanımız Sn. Resul Emrah Şahan, Beşiktaş Belediye Başkanımız Sn. Rıza Akpolat ve Adalar Belediye Başkanımız Sn. Ali Ercan Akpolatı ziyaret ettim. Hepsinin sağlığı gayet iyi, moralleri yüksek ve sizlere kucak dolusu selamları var. Ziyaretimiz vesilesiyle toplumun ve bizlerin en temel hukuk ve vicdan beklentisini yeniden belirtmek isterim: Tutuklu yargılama bir istisnadır: Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarımız tutuksuz yargılanmalıdır. Hukukun üstünlüğü esastır: Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları derhal uygulanmalıdır. Yaşam hakkı kutsaldır: Hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması siyasi bir mesele değil, en temel vicdani ve insani sorumluluktur."