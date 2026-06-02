Ahmet Tatar'dan Özgür Özel'e Destek

02.06.2026 14:43
Ahmet Tatar, CHP toplantısında Özgür Özel'e destek vererek FETÖ'ye karşı duruşunu vurguladı.

Haber: Gülara Subaşı/ Kamera: Dursun Alkaya

(TBMM)- FETÖ'nün kumpas soruşturmaları nedeniyle hayatına son veren Yarbay Ali Tatar'ın kardeşi Ahmet Tatar, CHP Grup Toplantısı'na katılarak partinin Grup Başkanı Özgür Özel'e destek verdi. Tatar, "Özgür Özel, FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde tarafını cesaretle ortaya koydu" dedi.

FETÖ'nün kumpas soruşturması kapsamında, hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildikten sonra yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın kardeşi Ahmet Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) CHP Grup Toplantısı'na katıldı.

Ahmet Tatar, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşananlar nedeniyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek olmak amacıyla grup toplantısında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dayanışma için buradayız. Sayın Genel Başkan (Özgür Özel'i kast ederek), kumpas mağdurlarının en zor zamanlarında, en kötü zamanlarında hatta şeytanlaştırıldığımız zamanlarda bizimle birlikte oldu. Cezaevlerine ziyarete geldi, sesimize ses verdi. ve gerçekten o dönemde FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde tarafını cesaretle ortaya koydu. Bu tavrını bütün grup başkanvekilliği döneminde de devam ettirdi. Genel başkan olduktan sonra da ölümüzde, dirimizde her zaman yanımızda olan bir insandan bahsediyoruz. Bizim ona gerçekten vefa borcumuz var. Bu vefa borcu karşılıklıdır. Biz onunla her zaman hak ve hukuk çerçevesinde yan yana durmaya devam edeceğiz."

"FETÖ ÜZERİNDEN LAF SÖYLEMEYE KALKANLAR KENDİLERİNE ÇEK ETSİNLER"

Ahmet Tatar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Kurban Bayramı bayramlaşma programında yaptığı konuşmaya ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel Başkan'a (Özgür Özel'i kast ederek) FETÖ üzerinden laf söylemeye kalkanların da özellikle kendilerini bir çek etmelerini istiyorum. Çünkü hem bizim hafızamız çok taze, hem de her şey kayıt altında. Bunlar unutulmadı. Kimlerin nerede durduğu, kimlerin ikicilik halinde kaldığı, kimlerin eyyamcılık yaptığını biz unutmadık."

Kaynak: ANKA

