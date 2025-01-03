Ahmet Türk: "Devlet Bahçeli Bizi Çok İyi Karşıladı, İnsani İlişkileri Çok Candandı. Düşüncelerini Açık İfade Eden Bir Tavrı Vardı"

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(ANKARA) - Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınıp yerine kayyum atanan Ahmet Türk, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile birlikte dün yaptıkları Bahçeli ziyaretini değerlendirdi. Bahçeli'nin tutumundan hoşnutluğunu ifade eden Türk, "Ortadoğu'nun nereye evirileceğini bilmediğimiz bir dönemde Türkler ve Kürtler yeniden kucaklaşmalı, yeniden ortak bir geleceği oluşturmalı" dedi.

İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, siyasi parti ziyaretlerine, heyete Ahmet Türk'ü de dahil ederek başladı. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyet önümüzdeki günlerde diğer partiler ile temaslarını sürdürecek. MHP- DEM görüşmesine ilişkin Halk Tv'ye açıklamalarda bulunan Ahmet Türk, şu ifadelere yer verdi:

"Devlet Bahçeli bizi çok iyi karşıladı, insani ilişkileri çok candandı. Düşüncelerini açık ifade eden bir tavrı vardı. Birileri bu süreci farklı bir noktaya çekmeye çalışıyor. Bizim derdimiz şudur; bin yıllık Türk- Kürt kardeşliğinin yeniden insaşıdır. Türklerle Kürtlerin dost olması Ortadoğu'daki geleceği belirler. Demokratik bir geleceğe öncülük yapmış olur. Ortadoğu'nun nereye evrileceğini bilmediğimiz bir dönemde Türkler ve Kürtler yeniden kucaklaşmalı, yeniden ortak bir geleceği oluşturması gerekir. Bunun dışında ne belediyeyi ne de seçimleri düşünüyoruz. Elbette ki demokratik bir anayasa, Kürtleri kucaklayan bir anlayış ortaya çıktığı zaman bizim için bir mesele yok. Kimseyle pazarlığımız yok. Bizim pazarlığımız bu ülkede demokrasinin kalıcı hale gelmesidir. Bugün Ortadoğu'da 50 milyon Kürt nüfusu var ve hepsinin yüzü Türkiye'ye dönük. Kendilerini Türkiye'nin bir parçası olarak görüyorlar. Bunu kalıcı hale getirmek lazım. Yersiz tartışmalar yapılıyor henüz işin başlangıcındayız. Neler olacağına, nasıl gideceğine dair henüz ortaya çıkmış bir durum yok. Kimseyle bir pazarlık yok. Şu var ki; bu sefer hem gelişmeler hem Kürtler ve Türklerin bir arada olmasını zorlunlu kılan bir süreç var. Başka şansımız yok."

"Gerçekten Sayın Bahçeli'nin tutumunu görünce insan şok oluyor"

Türk, Bahçeli'nin heyete karşı tutumuna ilişkin, "Çok iyi bir tutumu vardı. Gerçekten Sayın Bahçeli'nin tutumunu görünce insan şok oluyor. Samimi olduğunu da insan farkediyor. Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunalarını çözmesinin zamanıdır. Çok acılı, sancılı süreçler yaşandı. Toplumda bir ayrışmanın olduğu bir noktada emperyalizmin tüm güçleri ile Ortadoğu'ya saldırdığı bir dönemde kendi meselemizi kendimizin çözmesi lazım. O da aynı yaklaşımı gösterdi" dedi.

Türk, terör soruşturması kapsamında Mardin Belediye Başkanlığı görevini sürdürememesi ve yerine kayyum atanmasına ilişkin ise, "Burada ben partimin verdiği karar üzerine heyete katıldım. Ortada bizim açımızdan bir çelişki yok. Bizim asıl tepkimiz halkın iradesine konulan ipotektir. Mevki, makam peşinde değiliz. Beni heyete katılmamın devletle bir ilgisi yok partimin verdiği bir karardır" ifadelerine yer verdi. Türk, ikinci bir görüşme daha olmasını beklediğini belirtti ve Öcalan ile yapılacak sonraki görüşmeye katılacağını söyledi. Türk, "Bundan sonra bir açıklama daha olacak ve fotoğraf netleşecek" dedi.

"İsterdik ki Türkiye PYD ile dosthane bir ilişki kursun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapılacak mı sorusuna yanıt veren Türk, "Tabi bizim hedefimiz bütün siyasi partilerle buluşmak. Biz Erdoğan'dan değil partilerden randevu talep ediyoruz" derken İYİ Parti'nin görüşmeyeceği iddialarına ilişkin ise, "O bizim meselemiz değil. Birileri randevu vermezse yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.

PYD ile görüşecek misiniz sorusuna ise Türk, "Şu an öyle bir şey yok ama isterdik ki Türkiye PYD ile dosthane bir ilişki kursun. Ortadoğu'nun en seküler halkı Kürtlerdir. Türkiye'nin Kürtleri kucaklaması Ortadoğu'da etkili bir aktör olmasını sağlar" şeklinde yanıt verdi.