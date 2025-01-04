Ahmet Türk: Öcalan'dan silah bırakma çağrısı gelebilir - Son Dakika
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Ahmet Türk: Öcalan'dan silah bırakma çağrısı gelebilir

Mardin'in kayyumu Ahmet Türk, Öcalan ile yapılacak görüşmelerin ardından silah bırakma çağrısının gelebileceğini belirtti. Devlet Bahçeli ile olan görüşmesine de değinen Türk, sorunların çözümünün toplumsal bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

04.01.2025 09:59  Güncelleme: 11:22
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(ANKARA) - Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınıp yerine kayyum atanan Ahmet Türk, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan silah bırakma çağrısı gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınıp yerine kayyum atanan Ahmet Türk, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın İmralı'da terör örgütü PKK lideri Öcalan'ı ziyareti ve ziyaretin ardından DEM Parti heyetinin temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin'e konuşan Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmeye ilişkin soru üzerine, "İyi bir görüşme oldu. Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu. Toplumun da hepimizin de buna ihtiyacı var. Yıllarca acılar çekildi. Türk halkı da Kürt halkı da" ifadelerini kullandı.

"Öcalan'ın silah bırakma çağrısı konuşuldu mu?" sorusuna Türk, "Daha önce açıklandı bu konular. Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı'ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor" yanıtını verdi.

"Öcalan görüşmede 'Umut Hakkı' gibi konuları gündeme getirmedi"

Bahçeli ile görüşmelerinde "genel bir af talebinin olup olmadığına" ilişkin soruyu Türk, şöyle yanıtladı:

"Bunlar spekülasyon. Öcalan da görüşmede 'Umut Hakkı' gibi konuları gündeme getirmemiş. Suriye, Türkiye'deki gelişmeler, emperyalizmin Ortadoğu'yu ele geçirme çabası… Bunlar gündeme gelmiş Öcalan'la yapılan görüşmede de. Bunlara karşı ne yapmak gerekiyor? Kendi meselemizi kendimiz çözmemiz gerekiyor düşüncesi konuşulmuş. Başkası müdahil olmasın. Öcalan da 'bu iç mesele' diyor ve parlamentonun çözmesi gerektiğini anlatıyor. Görüşmeyi yapan arkadaşların verdiği bilgiler ama fazlasını söyleyemem."

Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Ahmet Türk, Politika, Güncel, Kayyum, Mardin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Türk: Öcalan'dan silah bırakma çağrısı gelebilir - Son Dakika

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