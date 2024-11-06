Ahmet Türk'ten Sert Açıklama - Son Dakika
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Ahmet Türk'ten Sert Açıklama

Ahmet Türk\'ten Sert Açıklama

Görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk, doğru projelerle el uzatanlara destek vereceklerini belirtti.

06.11.2024 15:41
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İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, "Doğru projelerle geldiğinizde o zaman biz sizin elinizi tutarız, ama kandırmaya yönelik bir anlayışla geliyorsanız, kendinizi kandırırsınız. Bunun ötesinde bir şey olmaz dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanıyken İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılan Ahmet Türk, belediye binası önünde açıklama yaptı. Bugüne kadar kendilerine uzatılan her eli tuttuklarını belirten Türk, " Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımızda; yarın İran'daki gelişmeler, Orta Doğu'da oluşacak bir kaosta, Türkiye'nin nasıl bir duruma geçeceğini bildikleri için bir tarafta el uzatmaya çalışıyorlar. İyi de biz gerçekten bugüne kadar uzatılan her eli tuttuk. Çözüm için her zaman ne yapacağınız konusunda düşüncemizi ortaya koyduk. Dün de ifade ettim, bir sofra kurmuşsunuz ama sofranın üstünde hiçbir şey yok. Ne yapacağınız konusunda hiçbir şey söylemeden, sadece bazı söylemleri dile getirerek Kürt halkını ne ikna edebilirsiniz ne de Kürt halkının taleplerini karşılayabilecek bir süreci başlatabilirsiniz. Kürtler bugün politize olmuş bir halk. Kürtler 40-50 yıllık siyasetiyle, mücadelesi ve duruşuyla bugün artık herkesten daha politize olmuş bir halk. Doğru projelerle geldiğinizde o zaman biz sizin elinizi tutarız, ama kandırmaya yönelik bir anlayışla geliyorsanız, kendinizi kandırırsınız. Bunun ötesinde bir şey olmaz dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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