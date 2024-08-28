Ahmet Ümit'in yeni kitabı güzellik merkezlerindeki yolsuzlukları ele alacak

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(BURSA)- Mudanya Belediyesi'nin "Değişim" temasıyla bu yıl 6'ncısını düzenlediği Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşan yazar Ahmet Ümit, yeni kitabında güzellik merkezleri aracılığıyla yapılan yolsuzluk iddialarını ele alacağını açıkladı. Kitapları bu zamana kadar 37 dile çevrilen 10 milyondan fazla satan yazar Ahmet Ümit'in yeni kitabı, Ekim'de raflardaki yerini alacak.

Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Fuarı, devam ediyor. Fuarın yeni konuğu, yazar Ahmet Ümit oldu. Ümit, yeni kitabında güzellik merkezleri aracılığıyla yapılan yolsuzluk iddialarını ele alacağını belirtti. Son kitabında yine başrolde Başkomser Nevzat karakterinin yer alacağını söyleyen Ümit, "Ancak bu kez olaylar tarihte değil günümüz Türkiyesi'nde geçecek" dedi. Ahmet Ümit, şöyle devam etti:

"Başkomser Nevzat'ın yedi kitabı var. Dört roman, üç hikaye. Bu beşinci romanımız. Bu sefer farklı bir Başkomser Nevzat romanıyla karşılaşacaksınız. Çünkü bizatihi olaylar Başkomser Nevzat'ın başından geçiyor. Daha önceden biliyorsunuz hep dışarıdan müdahil olurdu olaylara. İstanbul Hatırası'nda biraz arkadaşlarımız karıştı işin içine ama burada bizzat Başkomser Nevzat'ın başından geçen bir macera okuyacaksınız. Tarih yok, günümüz var. Uyuşturucu kaçakçıları, güzellik merkezi açarak para aklayanlar, satılmış savcılar, satılmış polisler, satılmış milletvekilleri, yolsuzlukla kıvranan bir ülke, soysuzlaşan bir ülke, din ile insanları kandıranlar, yani günümüz Türkiyesi.

"Hukukun olmadığı yerde ekonomi olmaz"

Musa Peygamber'e gelecek olan 10 Emir'den en esaslı olan hangisidir? Öldürmeyeceksin. Dini, dili, ırkı, cinsiyeti, politik görüşleri farklı diye, senin partinden değil diye öldürmeyeceksin. Böyle bir yetkin yok. Dili, dini, ırkı, cinsiyeti farklı diye işe almamazlık etmeyeceksin. Senin partinden değil diye ikinci sınıf vatandaş olarak görmeyeceksin. Görürsen ne olur? Tanrı ne yapar Allah ne yapar bilmiyorum ama ülkede ekonomik kriz olur. Hukuk olmaz. Hukukun olmadığı yerde ekonomi olmaz. Kendimizi tanıtmak istiyorsak, insanlarla ilişki içine girmemiz lazım. Ama adil bir ilişki yoksa insanların haklarını koruyacak yasalar yoksa ilişki olmaz."

Ümit, konuşmasının ardından kitaplarını imzaladı.