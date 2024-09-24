Ahmet Ümit, İzmir Sanat Söyleşileri\'nin İlk Konuğu Olacak

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Sanat Söyleşileri'nin ilk konuğu şair ve yazar Ahmet Ümit olacak. Etkinlik, 27 Eylül'de İzmir Sanat'ta yapılacak.

Şair ve yazar Ahmet Ümit, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği İzmir Sanat Söyleşileri'nin ilk konuğu olacak. İzmirli şair Tuğrul Keskin'in moderatörlüğündeki söyleşi, 27 Eylül'de İzmir Sanat'ta yapılacak. Saat 19.00'da trio dinletisi ile başlayacak etkinlik, Tuğrul Keskin'in sunumu ve Ahmet Ümit'in söyleşisi ile devam edecek. Soru cevap bölümünün de yer alacağı etkinlik, İzmirli edebiyat tutkunlarına keyifli bir gün yaşatacak.

İzmir Sanat Söyleşileri devam edecek

İzmir Sanat Söyleşileri kapsamında tanınmış edebiyatçılar ve sanatçılar, Tuğrul Keskin tarafından konuk edilecek. Etkinliklerde kültür, sanat ve gündem üzerine konuşmaların yanı sıra konuğun güncel üretimlerine ve sanat yaşamına dair sohbetler de olacak.