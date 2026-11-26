Yazar Ahmet Ümit, 11. Kara Hafta İstanbul Polisiye Festivali kapsamında düzenlenen "Umberto Eco ve Polisiye" başlıklı söyleşide okurlarıyla buluştu.

Bu yıl Umberto Eco'ya adanan festivalde, yazarlar, akademisyenler, gazeteciler ve polisiye edebiyat meraklıları bir araya geldi.

Pera Palace Hotel'de düzenlenen söyleşide, İtalyan yazar ve düşünür Umberto Eco'nun edebiyat dünyasına katkılarını ve "Gülün Adı" romanının polisiye türündeki yerini değerlendiren Ahmet Ümit, yazarın Orta Çağ atmosferini ve skolastik düşünceyi polisiye kurguyla ustalıkla birleştirdiğini söyledi.

Eco'nun "Gülün Adı" romanında hem Arthur Conan Doyle'un Sherlock Holmes karakterine hem de Agatha Christie'nin cinayet yöntemlerine göndermeler yaptığına işaret eden Ümit, romandaki kör kütüphaneci Burgoslu Jorge karakterinin ise ünlü yazar Jorge Luis Borges'ten esinlenilerek kurgulandığını anlattı.

Ümit, Umberto Eco'nun kendisini derinden etkileyen yazarların başında geldiğine dikkati çekerek, "Umberto Eco'yu dönüp dönüp okurum, filmini izlerim. Hatta bazen yeni bir romana başlayacaksam tekrar dönüp bakarım nasıl başlamış diye. 'Gülün Adı' benim hiç vazgeçemediğim kitaplardan biridir." dedi.

Polisiye edebiyatın uzun yıllar "edebiyat dışı" görüldüğünü ancak Umberto Eco ve Jorge Luis Borges gibi isimlerin bu türde eserler vermesiyle bu ön yargının kırıldığını dile getiren Ümit, şunları kaydetti:

"Bu ikisi polisiye yazdılar. Böylece birtakım kişiler 'Polisiye, gerçek edebiyat değildir.' lafını zor söylemeye başladılar. Çağının en büyük entelektüellerinden biri olan Umberto Eco polisiye yazdığı için bu türe büyük bir katkı sundu. Bence Eco, çok önemli bir şeyi daha fark etti. Tarihi anlatmakla cinayeti anlatmanın arasındaki benzerliği fark etti. Çünkü tarih, aslında kazananlar tarafından yazılan metinler. Tarih anlatısı ile cinayet romanı yazmak arasında böyle bir paralellik var. İkisi de hakikatin peşinde."

Ahmet Ümit, Eco'nun yalnızca yaratıcı bir romancı değil, aynı zamanda çok yönlü bir bilim insanı ve gerçek bir entelektüel olduğuna dikkati çekerek, "Bir yandan James Joyce üzerine uzman olup bir yandan polisiye yazmak muhteşem bir şey. Elini dokundurduğu şeyi sanata çeviren insanlar vardır, Umberto Eco da onlardan biri." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda polisiye yazarını ağırlayan ve "Yapay Zeka Cinayet İşler mi?" sorusu etrafında şekillenen 11. Kara Hafta İstanbul Polisiye Festivali, yarın Pera Palace Hotel'de düzenlenecek panel ve söyleşilerle sona erecek.