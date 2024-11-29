Ahmet Ümit Tuzla Kitap Günleri'nde Yeni Romanını Tanıttı - Son Dakika
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Ahmet Ümit Tuzla Kitap Günleri'nde Yeni Romanını Tanıttı

Polisiye yazarı Ahmet Ümit, Tuzla Kitap Günleri'nde katılarak son romanı 'Yırtıcı Kuşlar Zamanı' hakkında bilgi verdi. Ümit, yeni kitabında Başkomser Nevzat'ın yer almadığını belirterek, polisiye romanların günümüzde insan psikolojisini ve toplumsal sorunları ele alması gerektiğini vurguladı.

29.11.2024 12:56
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(İSTANBUL) - Polisiye yazarı Ahmet Ümit, Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Günleri'ne katılarak son romanı "Yırtıcı Kuşlar Zamanı" ve yeni projelerine ilişkin konuştu. Ahmet Ümit, "Yırtıcı Kuşlar Zamanı"nı, "En özel Başkomser Nevzat romanı" olarak tanımlayarak, yeni romanında Başkomser Nevzat'ın olmayacağını paylaştı.

Tuzla Kitap Günleri son olarak sevilen polisiye yazarı Ahmet Ümit'i ağırladı. Tuzla Sahil Alanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşiye, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, moderatör Deniz Yüce Başarır'ın soruları eşliğinde gerçekleştirildi.

Ahmet Ümit, "Yırtıcı Kuşlar Zamanı" adlı romanını "En özel Başkomser Nevzat romanı" olarak nitelendirerek, baş karakterin bu kez olayların merkezinde yer aldığı bir hikaye sunduğunu belirtti. Ümit, Başkomser Nevzat'ın hem kendisiyle alakalı bir cinayeti çözmeye çalıştığını hem de ailesinin katillerini aradığını aktardı. Ümit, "Başkomser Nevzat'ın başından geçen olaylar, bir yanıyla varoluş mücadelesini de anlatıyor. Bu nedenle bu roman, benim için özel bir yere sahip" dedi.

Yeni kitabında Başkomser Nevzat'ın yer almadığını belirten Ahmet Ümit, "Sizler Başkomser Nevzat'ı çok seviyorsunuz, ben de seviyorum ama sürekli onu yazamam. Yeni kitapta Nevzat yok çünkü artık bu kadar yakın olursak sıkılırım, siz de sıkılırsınız. Aşkı öldürür, yan yana çok fazla diz dize olursanız" diyerek okuyucularını güldürdü.

Yazarlık serüveni ve "Masal Masal İçinde"

Söyleşinin ilerleyen bölümlerinde Ahmet Ümit, yazarlık serüveninin başlangıcından ve eserlerinin kendisi için taşıdığı anlamdan bahsetti. Yazar, "Masal Masal İçinde" adlı eserinin her zaman en değerli kitabı olacağını belirterek, "Çünkü o masalı ben annemden dinledim ve artık annem yok. Bu masal şu anda 10 farklı ülkede yayımlandı, Türkiye'de okullarda okutuluyor. Bu benim için çok özel" ifadelerini kullandı. Ümit, "Masal Masal İçinde"nin sadece Türkiye'de değil, dünya çapında önemli bir yer edindiğini ve annesinden dinlediği bu masalın ölümsüzleşmiş olmasının kendisi için paha biçilemez bir değer taşıdığını söyledi.

Ahmet Ümit, polisiye türünün evriminden de bahsederek, "Klasik anlamda polisiye romanlar, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle ve Agatha Christie gibi isimlerle şekillendi. O zamanlar psikoloji yoktu. Ancak günümüzde polisiye, insan psikolojisini ve derinlikli karakter analizlerini içermek zorunda. İyi bir polisiye roman, kurgu kadar karakter derinliği de taşımalıdır" diye konuştu.

"İyi bir polisiye romanı, aynı zamanda edebi bir eser olmalıdır"

Ümit, bugünün polisiye eserlerinin sadece gizem çözme değil, aynı zamanda insan doğasının karmaşıklıklarını ve toplumsal sorunları ele alması gerektiğini vurguladı. Ümit, "Bu nedenle, iyi bir polisiye romanı, aynı zamanda edebi bir eser olmalıdır" diyerek, türe farklı bir bakış açısı getirdi.

Tuzlalılara kitapla buluşma fırsatı

Ahmet Ümit'in katıldığı Tuzla Kitap Günleri etkinliği, sadece edebiyatseverleri değil, aynı zamanda polisiye tutkunlarını da bir araya getirdi. Etkinlik boyunca Ümit'in eserleri üzerine sohbet edildi. Başkan Bingöl de yazarlara ve okurlara desteklerini belirterek, "Tuzla Kitap Günleri, edebiyat dünyasının en değerli isimlerini konuk etmeye devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ahmet Ümit Tuzla Kitap Günleri'nde Yeni Romanını Tanıttı - Son Dakika

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