Ahmet Yılmaz Turnuvası\'nda Şampiyon Şehitkamil Belediyespor

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin ilk belediye başkanı merhum Ahmet Yılmaz anısına düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon Gaziantep Şehitkamil Belediyespor oldu.

Ahmet Yılmaz Futbol Turnuvası, Şehitkamil İlçe Stadyumu'nda oynanan final maçı ile sona erdi. Turnuvada 8 takım şampiyonluk için ter dökerken, final karşılaşması Gaziantep Şehitkamil Belediyespor ile Kalespor arasında gerçekleşti. Mücadele, Gaziantep Şehitkamil Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kupa töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, şunları söyledi:

"Gençler, harikaydınız. Gaziantep Şehitkamil Belediyespor ile Kalespor, sanki Galatasaray ile Fenerbahçe olmuş. Sizlere, başarılar diliyorum. Harika oynadınız. Çok zevk aldık. Hepinizi, tebrik ediyorum. Bundan sonrası için de yolunuz açık olsun. 6 yıl önce turnuva yapmıştık. Tekrardan başlatıldı. Ahmet Yılmaz Futbol Turnuvası'na katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Tüm sporcularımız çok güzel mücadele etti. Babamın anısına hepiniz burada bir ter döktünüz. Bizim için çok kıymetliydi. Gerçekten sporda, kazanan kaybeden diye bir şey yoktur. Hepinize, döktüğünüz her ter damlası için çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok anlamlıydı. Turnuvanın birincisi olan Gaziantep Şehitkamil Belediyespor'u ayrıca kutluyorum. Çok sağ olun."