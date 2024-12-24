Ahmet Zeki Üçok İYİ Parti\'den İstifa Etti

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(ANKARA) - Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti eski Genel İdare Kurulu Üyesi emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Üçok, "Yaklaşık iki yıldır üyesi olduğum İyi Parti'den ayrıldım. Bugüne kadar göstermiş oldukları teveccühden dolayı İyi Parti'nin değerli seçmenlerine çok teşekkür eder saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.