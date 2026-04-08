Ahmetbey Köftesi Coğrafi İşaret Aldı

Kırklareli'nin "Ahmetbey köftesi" coğrafi işaretle tescil edildi.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan tescil başvurusu sonuçlandı.

Yapılan değerlendirmede, "Ahmetbey köftesi" coğrafi işaret aldı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programda, Ahmetbey köftesinin tanıtımı ve belge takdim töreni gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, konuşmasında, ilçenin kendine özgü lezzetleri bulunduğunu söyledi.

Tarihi eserler ve doğal güzelliklerin yanında gastronominin de çok önemli turistik değer olduğunu dile getiren Yıldız, bu anlamda Ahmetbey köftesinin çok önemli bir lezzet olduğunu kaydetti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Ahmetbey köftesinin Lüleburgaz'ın ilk coğrafi işaretli ürünü olması dolayısıyla ayrı öneminin bulunduğunu belirtti.

Ahmetbey köftesiyle birlikte Kırklareli'nin 10 ürününün coğrafi işaretle tescillendiğini anlatan Şahin, "Biz Ajans olarak yıllardır bu işlemler için çalışıyoruz." dedi.

"Ahmetbey köftesi, kültürel miras olarak yoluna devam edecektir"

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli ise önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, coğrafi işaret sürecinde destek veren Trakya Kalkınma Ajansına, belediyeye, esnaf odasına ve köfte ustalarına teşekkür etti.

Ahmetbey köftesinin coğrafi işaret tesciliyle artık koruma altına alındığını vurgulayan Cebelli, şöyle konuştu:

"Bu tescil sadece bir ürünün değil, aynı zamanda bölgede oluşan kültürümüzün ve yerel gastronominin korunması anlamına gelmektedir. Ahmetbey köftesi, köklü bir tarihin ve doğal bir ihtiyacın ürünüdür. Yıllar önce değirmene gelen insanların beklerken yiyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkmış, zamanla ustalıkla geliştirilerek bugünlere ulaşmıştır.

Bu köfteyi özel kılan, sadeliği, doğallığı ve ustalığıdır. Katkı maddesi içermeyen yapısı, kendine özgü et seçimi ve kömür ateşinde pişirilmesi ile Trakya'daki diğer köftelerden ayrılmaktadır. Ahmetbey köftesi, bu sayede yerel tanınmanın ötesine geçerek ulusal düzeyde tanınan Türkiye'nin en lezzetli yemekleri arasında gösterilen önemli bir gastronomi değeri olmuştur. Ahmetbey köftesi, yemeğin ötesinde kültürel miras olarak yoluna devam edecektir."

Konuşmaların ardından Ahmetbey'de yer alan köfte ustalarına tescil belgeleri verildi.