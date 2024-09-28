Ahu Tuğba İçin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Ahu Tuğba İçin Anma Töreni Düzenlendi

Ahu Tuğba İçin Anma Töreni Düzenlendi

Ahu Tuğba'nın anma töreni Atlas Sineması'nda yapıldı, kızı duygusal bir konuşma yaptı.

28.09.2024 13:52
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ABD'de 1 Eylül'de hayatını kaybeden oyuncu Ahu Tuğba için Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törende konuşan kızı Anjelik Calvin, "Bir evlat olarak ne diyebilirim ki? Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Onu çok seviyorum' dedi.

Oyuncu Ahu Tuğba kızıyla beraber yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Eylül'de hayatını kaybetmiş, 27 günün ardından cenazesi dün İstanbul'a getirilmişti. Ahu Tuğba için Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek cenaze töreni öncesi Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni yapıldı. Törene, Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, Nuri Alço, Serpil Çakmaklı, birçok sanatçı ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Bir evlat olarak ne diyebilirim ki? Yani şov yapmaya gerek yok. Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren bir kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu. Onun için buradayız. Teşekkür ederim, konuşamıyorum affedin beni. Çünkü annemi kendi canımdan çok sevdiğim için. Allah'ın gücüne gitmesin, onu çok seviyorum başka bir şey diyemiyorum' dedi.

'İSTERDİM Kİ AHU'NUN TÜM ARKADAŞLARI BURADA OLSUN'

Oyuncu Serpil Çakmaklı ise, "Hepimizin başı sağ olsun. İçeri girerken çok üzüldüğüm bir tablo oldu. Yeşilçam adına burada isterdim ki Ahu'nun tüm arkadaşları, dostları ve birlikte film çektiği sanatçılar olsun. Ama bir gün ölüm hepimizin kapısını çalacak" diye konuştu.

'TÜRK SİNEMASI KAR ŞEKLİNDE ERİYİP GİDİYOR'

Usta Oyuncu Nuri Alço, "Her şeyim, 50 yıl kolay bir şey değil yarım asır beraber geçirdik. Beraber yaşadık. Birçok filme imzalar attık. Başımız sağ olsun. Türk sinemasının başı sağ olsun. Sinemamız bir kar şeklinde eriyip gidiyor. Topu topu 10 kişi ya kaldık ya kalmadık. Geride büyük kayıplar verdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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