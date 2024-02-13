AİHM, Belçika'daki Helal Kesim Yasağına Karşı Kararını Verdi - Son Dakika
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AİHM, Belçika'daki Helal Kesim Yasağına Karşı Kararını Verdi

AİHM, Belçika\'daki Helal Kesim Yasağına Karşı Kararını Verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika'da Müslüman ve Yahudi toplumun tepkisine yol açan helal kesim yasağına ilişkin davada, yasağın din özgürlüğünü kısıtlamadığına hükmetti. AİHM, hayvan refahı gerekçesiyle uygulanan yasağın meşru bir müdahale olduğunu belirtti. Bu kararla birlikte, Belçika'da helal kesim yalnızca Brüksel Başkent Bölgesi'nde uygulanabilecek.

13.02.2024 17:09
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika'daki Müslümanların temsilcisi kuruluşların helal kesim yasağına karşı açtığı davada, yasağın din özgürlüğünü kısıtlamadığına hükmetti.

AİHM'den yapılan açıklamada, Mahkemenin ilk kez hayvan refahı ve din özgürlüğünü bağlantılı şekilde ele alan bir davaya baktığı belirtildi.

Açıklamada, Belçika'nın Valon ve Flaman bölgelerinde uygulanan helal kesim yasağının, hayvan refahı gerekçesine dayandığı için din özgürlüğüne meşru müdahale olduğu ifade edildi.

Belçika'da Flaman bölgesi 2017, Valon bölgesi ise 2018'de çıkarılan kararnamelerle İslam inancına göre helal, Yahudilik inancına göre koşer kesim olarak bilinen yöntemi yasaklamıştı.

Müslüman ve Yahudi kuruluşlar, Mart 2022'de konuyu AİHM'e taşımıştı.

Belçika'da helal kesim halihazırda yalnızca Brüksel Başkent Bölgesi'nde uygulanabiliyor.

Geçen yıl Brüksel Başkent Parlamentosu da söz konusu yönteme yasak getirmeyi gündemine almış, Müslüman ve Yahudi toplumunun büyük tepkisine yol açan karara son anda onay çıkmamıştı.

Kaynak: AA

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