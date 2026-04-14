AİHM'in İmamoğlu Başvurusu Hakkında Türkiye'ye Yönelttiği Sorular Tartışma Yarattı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı başvuruyu öncelikli incelemeye aldı ve Türkiye'ye altı soru yöneltti. Sorular arasında, başvurucunun iç hukuk yollarını usulüne uygun şekilde tüketip tüketmediği ve tutuklamanın hukuka uygun olup olmadığı yer alıyor.

Haberde, bu soruların ciddiyeti ve amacı sorgulanıyor. Örneğin, başvurucunun iç hukuk yollarını kullanıp kullanmadığının Türkiye'ye sorulması eleştiriliyor, çünkü bu bilginin başvurucudan alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca, tutuklamanın hukuka uygunluğu ve tutukluluk süresinin makul olup olmadığı gibi soruların, Türkiye'deki mahkeme kararlarıyla zaten onaylanmış konular olduğu vurgulanıyor.

Haberde, AİHM'in bu sorularla, davayı ciddi bir şekilde incelemek yerine, sadece algı oluşturmak için ara kararlar alıyor olabileceği ima ediliyor. Soruların, fonlanmış medya aracılığıyla iç siyasette gündem yaratmak amacıyla kullanıldığı iddia ediliyor. İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklandığı ve bu konuda defalarca itirazların reddedildiği hatırlatılarak, AİHM'in sorularının gereksiz ve yorucu olduğu savunuluyor.