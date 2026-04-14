Üye Girişi
Son Dakika Logo

AİHM'in İmamoğlu Başvurusu Hakkında Türkiye'ye Yönelttiği Sorular Tartışma Yarattı

14.04.2026 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun başvurusunu öncelikli incelemeye alarak Türkiye'ye altı soru yöneltti. Soruların ciddiyeti ve amacı sorgulanırken, AİHM'in bu yöntemi ile sadece algı oluşturma niyetinde olduğu iddia ediliyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı başvuruyu öncelikli incelemeye aldı ve Türkiye'ye altı soru yöneltti. Sorular arasında, başvurucunun iç hukuk yollarını usulüne uygun şekilde tüketip tüketmediği ve tutuklamanın hukuka uygun olup olmadığı yer alıyor.

Haberde, bu soruların ciddiyeti ve amacı sorgulanıyor. Örneğin, başvurucunun iç hukuk yollarını kullanıp kullanmadığının Türkiye'ye sorulması eleştiriliyor, çünkü bu bilginin başvurucudan alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca, tutuklamanın hukuka uygunluğu ve tutukluluk süresinin makul olup olmadığı gibi soruların, Türkiye'deki mahkeme kararlarıyla zaten onaylanmış konular olduğu vurgulanıyor.

Haberde, AİHM'in bu sorularla, davayı ciddi bir şekilde incelemek yerine, sadece algı oluşturmak için ara kararlar alıyor olabileceği ima ediliyor. Soruların, fonlanmış medya aracılığıyla iç siyasette gündem yaratmak amacıyla kullanıldığı iddia ediliyor. İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklandığı ve bu konuda defalarca itirazların reddedildiği hatırlatılarak, AİHM'in sorularının gereksiz ve yorucu olduğu savunuluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 09:11:26. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.