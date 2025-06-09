Aile Bakanı'ndan Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajı

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Elim bir kaza sonucu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; eşine, evlatlarına ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, 6 Haziran Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı paylaştı.

Göktaş, "Elim bir kaza sonucu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; eşine, evlatlarına ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" paylaşımın yaptı.