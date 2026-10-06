Aile Bakanlığı ve Masa Tenisi Federasyonu engelli ve yaşlılar için protokol imzaladı - Son Dakika
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Aile Bakanlığı ve Masa Tenisi Federasyonu engelli ve yaşlılar için protokol imzaladı

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Aile Bakanlığı ve Masa Tenisi Federasyonu engelli ve yaşlılar için protokol imzaladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu engelli ve yaşlılar için iş birliği protokolü imzaladı. Protokolle yaşlıların sağlıklı yaş alması, farklı kuşakların sporla buluşması ve engelli vatandaşların spor alanlarına erişimi artırılacak.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile iş birliği protokolü imzaladıklarını açıkladı. Protokol kapsamında yaşlıların aktif ve sağlıklı yaş almasının desteklenmesi, ailelerin ve farklı kuşakların spor aracılığıyla bir araya gelmesi ile engelli vatandaşların spor alanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile imzalanan İş Birliği Protokolü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Protokolün toplumun farklı kesimlerini doğrudan ilgilendiren çalışmalar içerdiğini belirten Göktaş, büyüklerin aktif ve sağlıklı yaş almasının destekleneceğini, ailelerin birlikte zaman geçirmesine ve farklı kuşakların spor aracılığıyla buluşmasına katkı sağlanacağını ifade etti.

ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR SPOR ALANLARI

Göktaş, protokol kapsamında engelli vatandaşlara daha erişilebilir spor alanları sağlanacağını ve farkındalık çalışmalarının yürütüleceğini de bildirdi.

"Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle, gönüllere dokunmayı ve müreffeh yarınlar inşa etmeyi sürdüreceğiz" diyen Göktaş, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç ve çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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