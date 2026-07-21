Aile Destek Hizmetleri: 195 Bin Çocuk Faydalanıyor - Son Dakika
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Aile Destek Hizmetleri: 195 Bin Çocuk Faydalanıyor

21.07.2026 16:19
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Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü, 2026 sonuna kadar 195 bin çocuğun desteklendiğini açıkladı.

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz, 2026 Haziran sonu itibarıyla 195 bin 885 çocuğun "Sosyal ve Ekonomik Destek" hizmetiyle ailesinin yanında desteklendiğini, 9 bin 289 koruyucu aile yanında 11 bin 34 çocuğun bakımının sürdüğünü, evlat edindirilen çocuk sayısının ise 21 bin 197'ye ulaştığını açıkladı.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyonda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz sunum yaptı. Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında risk altındaki çocukların tespit edilerek aileleriyle birlikte uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırıldığını söyleyen Alagöz, okul devamsızlığı başta olmak üzere çeşitli göstergeler üzerinden çocukların desteklendiğini ifade etti.

Bakanlık bünyesindeki Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun bugüne kadar 3 bin 188 içerik hakkında işlem yaptığını belirten Alagöz, çocukların yaşam becerilerinin güçlendirilmesine yönelik farkındalık eğitimleri kapsamında ise "Bugüne kadar 3 bin 976 ebeveynimize bu eğitimleri sunduk" dedi.

"195 BİN 885 ÇOCUK AİLESİ YANINDA DESTEKLENDİ"

Çocuk Hakları İl Komitelerinin çalışmalarına da değinen Alagöz, "2025 yılında 6 bin 345 etkinlik yapıldı ve 251 bin 397 çocuğa ulaşıldı" bilgisini paylaştı. Aile odaklı hizmetlere ilişkin bilgi veren Alagöz, "2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 195 bin 885 çocuğumuz Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ailesi yanında desteklenmektedir" dedi.

"2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 9 bin 289 koruyucu ailemizin yanında 11 bin 34 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır" ifadelerini kullanan Alagöz, "2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla evlat edindirilen çocuk sayısı 21 bin 197'ye ulaşmış durumda" diye konuştu."

"192 ÇOCUK EVİNDE 6 BİNE YAKIN ÇOCUĞUMUZUN BAKIMINI SAĞLIYORUZ"

Bakım hizmetlerine ilişkin verileri de paylaşan Alagöz, "Bugün ülke genelindeki bin 192 çocuk evimizde 6 bine yakın çocuğumuzun bakımını sağlıyoruz. 125 çocuk evleri sitemizde 8 bin 275 çocuğumuz uzman personelimizin desteğiyle hayata hazırlanmakta" dedi.

İhtisaslaştırılmış çocuk evleri sitelerine ilişkin de bilgi veren Alagöz, "Ülke genelindeki bin 192 çocuk evimizde 6 bine yakın çocuğumuzun bakımını sağlıyoruz. 125 çocuk evleri sitemizde 8 bin 275 çocuğumuz uzman personelimizin desteğiyle hayata hazırlanmakta. Ayrıca ihtisaslaştırılmış olarak hizmet veren 62 çocuk evleri sitemiz bulunmakta. Bu kuruluşlardan 8 tanesi mevcut durumda suça sürüklenen çocuklara yönelik ihtisaslaştırılmış durumdadır. Halihazırda bu kuruluşlarımızda bin 471 çocuğumuzun rehabilitasyon çalışmaları yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Sunumunun sonunda kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çeken Alagöz, "Kurumlar arası koordinasyonun etkin bir şekilde uygulanmasının çocuk koruma sistemimiz bağlamında çok önemli bir husus olduğunu" belirterek, Bakanlığın aile odaklı yaklaşımı esas alarak çocuk koruma sistemini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Destek Hizmetleri: 195 Bin Çocuk Faydalanıyor - Son Dakika

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