Aile eğitim programı 81 ilde yaygınlaştı, 53 bin 666 ebeveyne ulaşıldı - Son Dakika
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Aile eğitim programı 81 ilde yaygınlaştı, 53 bin 666 ebeveyne ulaşıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024'te 19 ilde pilot olarak başlattığı Modüler Aile Eğitim Programı, bu sene 81 ilin tamamında uygulanmaya başladı. Program kapsamında uygulanmaya başladığı tarihten bu yana 53 bin 666 anne ve babaya ulaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile yapısını güçlendirmek için 2024'te 19 ilde pilot olarak başlatılan Modüler Aile Eğitim Programı, 2025 Aile Yılı kapsamında 61 ilde hayata geçirilmesinin ardından bu sene 81 şehrin tamamında yaygınlaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın aile yapısını güçlendirmeye yönelik politika ve uygulamaları arasında önemli yere sahip olan programla, aile içi iletişimin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Aile ve Nüfus On Yılı vizyonuyla aile yapısının güçlendirilmesine yönelik koruyucu ve önleyici politikaların kapsamı genişletilirken, Modüler Aile Eğitim Programı aracılığıyla da ailelerin bilgi, beceri ve farkındalıklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Anne ve babalar için 12 kapsamlı eğitim modülü

Bakanlık tarafından 2013 yılında hayata geçirilen Aile Eğitim Programı, ailelerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda içerik ve uygulama yöntemleri açısından yeniden ele alındı.

Bu kapsamda anne ve baba olma becerilerinin desteklenmesi ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlanması amacıyla Modüler Aile Eğitim Programı geliştirildi.

Toplam 8 ana ve 4 ek modülden oluşan 12 kapsamlı eğitim modülünden oluşan program, güncel yetişkin eğitimi yöntemleri ve uygulamaya dayalı öğrenme yaklaşımları esas alınarak hazırlandı.

Uygulamalı eğitimlerle ebeveynlik becerileri güçlendiriliyor

En fazla 30 kişilik gruplarla gerçekleştirilen ve 9 ila 12 hafta süren eğitimlerde, katılımcıların doğrudan sürece dahil olduğu uygulamalı etkinliklere, grup çalışmalarına ve deneyim paylaşımına dayalı öğrenme yöntemlerine yer veriliyor.

Eğitim sonrasında verilen ev ödevleriyle katılımcıların oturumlarda edindikleri bilgi ve becerileri kendi aile yaşamlarında denemeleri ve günlük yaşamın bir parçası haline getirmeleri teşvik ediliyor.

Program kapsamında 53 bin 666 anne ve babaya ulaşıldı

Modüler Aile Eğitim Programı'nın uygulanmaya başladığı tarihten bu yana 53 bin 666 anne ve babaya ulaşıldı.

Program kapsamında Bakanlığın mevcut sosyal hizmet modellerinden Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan aileler, koruyucu aileler, evlat edinme sürecinde olan aileler, doğum yardımından yararlanan aileler ile Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezlerinden (SODAM) hizmet alan aileler de eğitim programına dahil ediliyor.

Ayrıca, kurumlar arası işbirlikleriyle de diğer kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle program farklı hedef gruplarına ulaştırılıyor.

Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında alınan katılımcı geri bildirimleri, eğitimlerde edinilen bilgi ve becerilerin günlük aile yaşamına yansıtılmasının aile içi ilişkilerde olumlu değişimlere katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Anne ve babalar, özellikle kendini tanıma ve öz farkındalık, çocuklarla sağlıklı iletişim kurma ve olumlu ebeveynlik becerileri geliştirme konularında önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtiyor.

Kaynak: AA

Güncel, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile eğitim programı 81 ilde yaygınlaştı, 53 bin 666 ebeveyne ulaşıldı - Son Dakika

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