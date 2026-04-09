Aile Eğitim Programı İmam Hatip Velilerine Ulaşacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, Modüler Aile Eğitim Programı'nın imam hatip okullarındaki velilere ulaştırılması amacıyla iş birliği gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Aile ve Nüfus 10 Yılı hedefleri doğrultusunda, aile yapısını güçlendirmeye, anne babaların refahını artırmaya ve Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus yapısını korumaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda 'Benim Köklü Ailem: Değerlerle Aile Buluşmaları' başlığıyla hayata geçirilen program çerçevesinde 7 pilot ildeki okullarda aile eğitimleri başlatıldı. Hazırlanan 'Modüler Aile Eğitim Programı'nın imam hatip okullarındaki velilere ulaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştirildi. Program ile ailelere yönelik eğitim faaliyetleri Adana, Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon dahil toplam 7 ilde bulunan imam hatip okullarında uygulanmaya başladı. Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, 'Modüler Aile Eğitim Programı'nda yer alan konu başlıklarından oluşan 6 oturumluk bir eğitim takvimi hazırlandı. Eğitimlerde katılımcılara; kendini bilmek, aile içi iletişim, çocuk yetiştirme tutumları, sosyal medya, dijital oyunlar ve bilişim araçları, okul hayatı ve çocuk gibi başlıklarda hem teorik hem de beceri geliştirme odaklı içerikler interaktif eğitim yöntemleriyle sunuluyor. Anne babalara destek olmak amacıyla mart ayında başlayan eğitimlerin mayıs ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Aile ve Nüfus 10 Yılı hedefleri doğrultusunda, aile eğitimlerinin yaygınlaştırılmasına ilerleyen süreçte de devam edileceği duyuruldu.