Aile hekimleri maaşlarında kriz uyarısı

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(ANKARA) - Hekim Sendikası (Hekimsen) Başkanı Adil Kurban, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağının uygulamaya geçirilmesi halinde, aile hekimlerinin maaşlarının azalacağını belirterek, "Enflasyona karşı tüm çalışanların gelirleri arttırılmaya çalışılırken, aile hekimlerine bunun uygulanması kabul edilemez bir durum oluşturacaktır. Eğer bu son yönetmelik Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılırsa yeni bir krizin çıkacağı aşikardır" dedi.

Hekimsen Başkanı Adil Kurban, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklar, çözüm önerileri ve sağlık sistemindeki aksaklıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurban, sağlık sektöründe yaşanan sorunların giderilmesi için Sağlık Bakanlığı ile görüşmek istediklerini fakat geri dönüş alamadıklarını ifade etti.

Kurban, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı yeni bir yönetmelik hazırlamış. Bu yönetmelikte, aile hekimlerinin maaşları direkt olarak kesiliyor. Öngörülen değişikliklerden biri, aile hekimlerine götürü usulüyle ödenen hasta sayısının 4 bin'den 3 bin 500'e düşürülmesidir. Bu, dokorların getirilerinde yüzde 12,5 oranına kadar bir azalma oluşturacaktır. Ek olarak, son altı ayda hekime başvurmayan hastaların katkısının yarıya düşürülmesi, hekimlerin götürü usulü ile aldıkları gelirlerin yeniden ortalama yüzde 10 civarında azaltılması anlamına gelmektedir. Bu hastalar sonradan ayda 6 kere bir gelseler bu hekim için ek bir gelir oluşturmaz. Tüm bu düzenlemeler, hekimlerimizin gelirlerinde yüzde 20'ye varan oranda bir azalma meydana getirecektir. Enflasyona karşı tüm çalışanların gelirleri arttırılmaya çalışılırken, aile hekimlerine bunun uygulanması kabul edilemez bir durum oluşturacaktır.

Aile hekimliğinde eğer bu son yönetmelik Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılırsa yeni bir krizin çıkacağı aşikardır. Son dönemde basına yansıyan yönetmelik taslaklar', aile hekimlerinin gelirlerinde yüzde 10 ila yüzde 25 oranında düşüşlere neden olabilecek bir uygulamayı gündeme getirmektedir. Bu durum, hekimlerimizin motivasyonunu ve aile hekimliği sisteminin işleyişini olumsuz etkileyebilecek bir risk taşımaktadır. Ülkemiz genelinde devletimiz, vatandaşların refahını artırmak adına çeşitli adımlar atarken, aile hekimlerinin gelirlerinin düşürülmesi önerisi çelişkili bir durum ortaya koymaktadır."

Diş hekimlerinin yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Kurban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diş hekimlerimiz, Hekimsen Sendikası ile omuz omuza gelmiş çok önemli bir hekimlik bölümüdür. Uzun süredir hastalarına verilen 10'ar dakikalık randevu aralıkları nedeniyle şikayetçidirler. Birçok kurumda hemşirelik işlerine kadar onlara bırakılmıştır. Diş hekimi sadece diş bile çekse 10 dakikada bu yapılamayabilir. Bu kadar sürede birçok diş hekimliği müdahalesi yapılamaz. Diş hekimleri, yanlarında görev tanımları itibarıyla onlara destek olacak biri olmadan çalıştırılmamalıdır. Bu hem onların verimini düşürür hem de hasta ve diş hekiminin daha çok vakit kaybına yol açar.

"Sağlık sisteminde bir kriz yaşanabilir"

Taleplerimiz dikkate alınırsa harcamalar artmaz, azalır. Ancak Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşme taleplerine geri dönüş yapılmıyor. Eğer durum böyle devam ederse sağlık sisteminde bir kriz yaşanabilir."