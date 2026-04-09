Aile Hekimleri Yeni Yönetmeliğe Tepki Gösterdi

(ANKARA) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe tepki gösterdi. Kandemir, "Bakanlık bu düzenlemeyle aile hekimlerinin kendi cebinden aldığı malzemelere de 'kamu malı' diyebiliyor" dedi.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. AHESEN Genel Başkanı Ahmet Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yönetmelikle birlikte esnek mesai uygulamasından uzaktan sağlık hizmetlerine, aile sağlığı merkezlerindeki demirbaş düzenlemelerinden kamera sistemi zorunluluğuna kadar birçok başlık yeniden düzenlendi. Ancak özellikle aile sağlığı merkezlerindeki ortak alan malzemelerinin 'kamu malı' sayılması hükmü, aile hekimleri tarafından en çok eleştirilen düzenlemelerden biri oldu. Yönetmelikte neler değişti? 9 Nisan 2026 tarihli düzenlemeyle aile hekimliği sisteminde birçok yeni uygulama hayata geçirildi."

Yeni yönetmeliğe göre: Aile sağlığı merkezlerinin gruplandırılmasında uygulanan esnek mesai şartı kaldırıldı. Aile sağlığı merkezinde sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan hastaların kayıtlarının başka merkeze alınabilmesine yönelik madde eklendi. Uzaktan sağlık hizmeti uygulamasına ilişkin yeni düzenleme getirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Aile Hekimliği Bilgi Sisteminin (AHBS) kullanımına yönelik zorunluluk getirildi. Görevlendirme veya vekalet durumlarında yerine bakılan birimin tüm işlerinden sorumlu olunacağı açıkça belirtildi. Aile sağlığı merkezlerinde yangına karşı tüm tedbirleri alma sorumluluğu aile hekimlerine verildi. ASM'lerdeki ortak alan demirbaşlarının 'kamu malı' sayılacağı hükmü getirildi. Her 5 aile hekimliği birimi için aşı odası ve gebe izlem odası zorunluluğu getirildi. D grubu aile sağlığı merkezleri için kamera sistemi kurulması şartı eklendi."

Kandemir, yönetmelikte yer alan demirbaş düzenlemesinin ciddi bir haksızlık içerdiğini savunarak, şöyle devam etti:

"Bakanlık bu düzenlemeyle aile hekimlerinin kendi cebinden aldığı malzemelere de 'kamu malı' diyebiliyor. Oysa aile hekimlerine cari gider adı altında verilen ödenek; kira, personel maaşları, muhasebe giderleri, faturalar ve tıbbi sarf malzemeleri gibi sürekli harcamalar için kullanılmaktadır. Üstelik mevcut enflasyon koşullarında bu ödenek zaten birçok aile sağlığı merkezinde yetersiz kalmaktadır."

Bakanlık, aile hekimliği sisteminin ilk yıllarında sağlık ocaklarından kalan malzemeleri aile hekimlerine ücret karşılığında sattı. Şimdi aynı malzemeler için 'kamu malı' denilerek el koyulmaya çalışılıyor. Bu yaklaşım kabul edilemez. Aile hekimleri birçok yerde aile sağlığı merkezlerinin tadilatını, mobilyasını ve tüm ekipmanını kendi bütçesiyle karşılayarak hizmet veriyor. Eğer yapılan tüm yatırımların sonunda bu malzemelere 'kamu malı' denilecekse, bundan sonra hiçbir aile hekimi kendi cebinden harcama yaparak ASM kurmaz.

Eğer tüm demirbaşların kamuya ait olacağı söyleniyorsa, o halde aile sağlığı merkezlerini de Sağlık Bakanlığı kurmalı ve hekimlere hazır şekilde teslim etmelidir. Ancak bugüne kadar kredi çekerek, kendi imkanlarıyla ASM kuran hekimlerin mülkiyet hakkı da gasp edilmemelidir."