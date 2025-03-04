Aile İçi Destek Politikasına Vurgu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile GAMER'de düzenlenen Valiler Toplantısı'na katıldıklarını bildirdi.

Toplantıda, aileyi merkeze alan politikaların, tüm illerde yapılacak çalışmaların değerlendirildiğini aktaran Göktaş, "Güçlü bir aile yapısı, güçlü bir toplum demektir. Bu bilinçle, hane ziyaretlerini artıracak ve ailelerimize bire bir dokunacağız. Aile içi iletişimi güçlendiren eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Kadın istihdamını destekleyerek iş-yaşam dengesini güçlendireceğiz. Gençlerimizin evliliğe ve geleceğe güvenle adım atmasını teşvik edecek politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. Valilerimizin desteğiyle Türkiye'nin dört bir yanında aileyi güçlendiren adımlar atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.