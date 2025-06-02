Aile Okulu Kursu Diplomaları Verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda velilere yönelik düzenlenen "Aile Okulu Kursu"nu başarıyla tamamlayan annelere diplomaları törenle verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu iş birliğiyle hayata geçirilen kurs, okul müdürü Orhan Keskin'in destekleriyle açıldı.

Kurs kapsamında öğrenci annelerine; çocuk ve oyun, sosyal ve duygusal gelişim, ahlaki gelişim ve değerler eğitimi, sağlıklı yaşam, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı ile çevre koruma bilinci gibi konularda eğitimler verildi.

Okul Müdürü Orhan Keskin, kurs programıyla ailelerin çocuklarının gelişiminde daha bilinçli, duyarlı ve etkin bir rol üstlenmelerinin hedeflendiğini belirterek, "Okul öğretmenimiz Aslıhan Bağırkan tarafından verilen kurs sonunda, öğrencilerimizin annelerine de katılım belgeleri takdim edildi. Katılımları için tüm velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.