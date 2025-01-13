Aile, Sevginin ve Güvenin Yuvasıdır

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ailenin, sevginin başladığı, güvenin büyüdüğü ve geleceğin şekillendiği yuva olduğunu ifade etti.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan "2025 Aile Yılı" ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hayat bizi bazen uzaklara götürür ama sofradaki yerimizi ve ailemizi unutturamaz. Aile, sevginin başladığı, güvenin büyüdüğü ve geleceğin şekillendiği yuvadır. Geçmişimiz, geleceğimiz ve en büyük mirasımızdır aile. Aile Yılı'mız kutlu olsun."

Altun, paylaşımında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2025 Aile Yılı için hazırlanan videoya da yer verdi.