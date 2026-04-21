Aile ve Gençlik Fonuna 935 Milyon Lira Destek - Son Dakika
Aile ve Gençlik Fonuna 935 Milyon Lira Destek

21.04.2026 10:25
Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile 4 bin 35 gence toplam 935,4 milyon lira yardım yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 4 bin 35 gence toplam 935,4 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini anımsattı.

Bu kaynakla gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayan Göktaş, "81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını 'ailegenclikfonu.aile.gov.tr' web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, fondan daha fazla çiftin faydalanması için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini belirterek, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz." bilgisini paylaştı.

"11 milyar 669 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk"

Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardıklarını aktardı.

Göktaş, 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerini ise her çocuk için 12 ay olacak şekilde ertelediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar fondan yararlananlar arasından 9 bin 190 çiftimizin 9 bin 310 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur. 2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 244 bin 475'e ulaştı. Bu ay 4 bin 35 gencimize 935,4 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 140 bin 758 gencimize bugüne kadar toplam 11 milyar 669 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Öte yandan maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 175 bin 948 gencimizin yanında olduk."

Kaynak: AA

