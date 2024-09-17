Aile ve Gençlik Fonuna Büyük İlgi - Son Dakika
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Aile ve Gençlik Fonuna Büyük İlgi

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan 3.963 çiftin yararlandığını açıkladı, destek sözü verdi.

17.09.2024 13:59
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1) AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ: AİLE VE GENÇLİK FONU'NDAN 3 BİN 963 ÇİFT YARARLANDI

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na 12 bin 519 genç çiftin başvurduğunu, şartları yerine getiren 3 bin 963 çiftin krediden faydalandığını belirterek, "Gençlerimize aile kurma yolunda destek olmaya devam edeceğiz ve bu fondan ülkemizin tüm gençlerinin yararlanmasını sağlayacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra değerlendirmede bulunan Göktaş, bakanlık olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sosyal devlet politikalarını daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Bakanlığın yeni projelerine değinen Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insan odaklı sosyal hizmet modelleri ve sosyal politikalar hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, Osmaniye'de de birçok hizmete imza attık. Son 23 yılda şehrimize yaklaşık 65 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik; bu miktarın 9,5 milyar lirası aile ve sosyal hizmetler alanındaki yatırımlardan oluşuyor. Bu yatırımlarla kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara destek oluyoruz. Şu an Osmaniye'de 4 sosyal hizmet merkezimizle vatandaşlarımıza destek vermekteyiz. 'Aile Sosyal Destek Programımız' kapsamında, ASDEP görevlilerimizle vatandaşlarımızın sosyal, psikolojik ve ekonomik ihtiyaçlarını belirleyip, onlara uygun destek hizmetleri sunuyoruz. Programla ihtiyaç sahibi ailelere rehberlik etmek ve yaşam kalitelerini artırmak için 2017 yılından bu yana 103 bin hanemize ulaştık. Ayrıca, Aile Eğitim Programımızdan 2013'ten beri 320 bin kişinin faydalanmasını sağladık. Osmaniye'deki 9 kadın kooperatifiyle kadınların ekonomik hayata katılımını destekliyor, girişimcilik ruhlarını güçlendiriyoruz. Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri ile kadınların ekonomik destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda, 2018'den bu yana 3 bin 400 kadına destek olduk" ifadelerini kullandı.

OSMANİYE'DE EVDE BAKIM YARDIMINDAN 4 BİN 900 KİŞİ FAYDALANIYOR

Ev tipi bakım modeliyle Osmaniye'de çocuklara koruma ve bakım hizmeti sunduklarını belirten Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"'Sosyal ve Ekonomik Destek' programıyla aile bütünlüğünü koruyarak bin 144 çocuğumuzun sağlıklı gelişimine katkıda bulunuyoruz. Şehrimizde bulunan 7 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyoruz. Engelli ve yaşlılarımızın toplumsal hayata aktif katılımını önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda, Osmaniye'de 2 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 116 engelli vatandaşımıza, 1 huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezimizde ise 102 büyüğümüze hizmet sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak bakımlarının evde yapılmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda, Osmaniye'de evde bakım yardımından 4 bin 900 vatandaşımız faydalanıyor. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra Osmaniye'de devam eden yatırımlarımız da bulunuyor. Merkezde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ve Kadirli'de Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin yapımı sürüyor. Ayrıca Düziçi, Bahçe ve Kadirli'de Sosyal Hizmet Merkezi proje çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak Osmaniyeli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

'GENÇLERE AİLE KURMA YOLUNDA DESTEKLERİMİZ SÜRECEK'

Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulamasını 6 Şubat depreminden etkilenen 4 il ve 2 ilçemizde başlattıklarını hatırlatan Bakan Göktaş, "İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başvuruları aldık. Yakın zamanda doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da başvuru almaya başladık. Bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu'na 12 bin 519 genç çiftimiz başvurdu; şartları yerine getiren 3 bin 963 çiftimiz krediden faydalandı. Bugünkü ziyaretimiz vesilesiyle Osmaniye'den de başvuruları almaya başladığımızı müjdelemek isterim. Başvuru şartlarını da kolaylaştırarak genç çiftlerimizin 2 asgari ücreti aşmama gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkardık. Gençlerimize aile kurma yolunda destek olmaya devam edeceğiz ve bu fondan ülkemizin tüm gençlerinin yararlanmasını sağlayacağızö dedi.

Kaynak: DHA

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