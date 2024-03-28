Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çanakkale Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çanakkale Valisi'ni ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çanakkale Valisi\'ni ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu. Madak, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Şehitler Abidesi'nin minyatürünü hediye aldı. Ziyarette AK Parti 27. Dönem Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da hazır bulundu.

28.03.2024 14:54
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu.

Çanakkale'ye gelen Bakan Yardımcısı Madak, Valiliği ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Madak, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Aktaş, Bakan Yardımcısı Madak'a Çanakkale Şehitler Abidesi'nin minyatürünü hediye etti.

Ziyarette, AK Parti 27. Dönem Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt ile Müdür Yardımcısı Elif Yaman hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çanakkale Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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