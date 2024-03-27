Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: \'Afyonkarahisar, demokrasimizin kalesi olacak\'

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Afyonkarahisar, 2002'den bu yana AK Parti'nin, demokrasimizin kalesi oldu. İnşallah bu gelenek devam edecek. Hep birlikte, 1 Nisan'da gerçek belediyeciliğin kazandığı bir sabaha gözlerimizi açacağız." dedi.

Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca düzenlenen, kuruluşundan bu yana teşkilat mensuplarının katıldığı "Vefa İftarı"nda, millete hizmet yolunda geride bırakılan 22 yılın sevinç ve heyecanını paylaştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kutlu davanın birer neferi olarak el ele, gönül gönüle verdiklerini ifade eden Göktaş, "Son 22 yıla damga vuran eserlerle Türkiye'yi nakış nakış işledik.Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini milletimiz için seferber ettik. Milletimizin iradesiyle göreve geldiğimiz günden bugüne türlü türlü engellemeler, baskılar ve saldırlar karşısında yılmadık, dimdik ayakta durduk." diye konuştu.

Toplumun tüm kesimlerine dokunan bir yönetim anlayışını Türkiye'nin dört bir yanında hakim kıldıklarını ve elde edilen her başarıda AK Parti teşkilatının büyük emeğinin bulunduğunu vurgulayan Göktaş, Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimine, 31 Mart'a sayılı günler kaldığına dikkati çekti.

Bu seçimin yeni bir başlangıcın, dönemecin eşiği olduğunu dile getiren Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti teşkilatının yağmur çamur, gece gündüz demeden çalıştığını, mahallelerde, köylerde çalmadık kapı bırakmadığını anlattı.

"Gerçek belediyeciliğin kazandığı bir sabaha gözlerimizi açacağız"

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir marka haline gelen AK belediyeciliğini, sosyal belediyeciliğini, gönül belediyeciliğini ülkemize sizlerle birlikte kazandırdık. Şimdi, millete hizmet etmek için yürüdüğümüz bu yolu gerçek belediyecilikle taçlandırma zamanı. Afyonkarahisar, 2002'den bu yana AK Parti'nin, demokrasimizin kalesi oldu. İnşallah bu gelenek devam edecek. Hep birlikte, 1 Nisan'da gerçek belediyeciliğin kazandığı bir sabaha gözlerimizi açacağız. Buna inancımız da güvenimiz de tam. Afyonkarahisar, tüm ilçeleriyle, 1 Nisan'dan itibaren AK Parti belediyeciliğiyle, birbirinden güzel projeleriyle yoluna devam edecek. 31 Mart'a kadar çalmadık kapı bırakmayacağız. Herkesin yüreğine dokunacağız."

İftara AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan'ın yanı sıra eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve çok sayıda partili katıldı.