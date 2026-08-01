Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Afyonkarahisar'da konuştu: - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Afyonkarahisar'da konuştu:

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- "Bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk. Bu kapsamda da eğitim, danışmanlık ve rehberlikle beraber markalaşma süreci ve online süreçlerinde bu platformlarla beraber özellikle bu ürünlerin satışı noktasında da katkı sağlıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk. Bu kapsamda da eğitim, danışmanlık ve rehberlikle beraber markalaşma süreci ve online süreçlerinde bu platformlarla beraber özellikle bu ürünlerin satışı noktasında da katkı sağlıyoruz." dedi.

Göktaş, bir dizi programa katılmak için geldiği Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde helva fabrikasının açılış törenine katıldı, Uzun Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Doğa Millet Bahçesi ve Üretici Kadın Çarşısı'nın açılışına katılan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Emirdağ'a değer katan ikinci millet bahçesini belediyenin kendi vizyonu ve gayretleri doğrultusunda hayata geçirdiğini söyledi.

Bu güzel eserin şehre kazandırılmasında emek ve destek verenlere teşekkür eden Göktaş, şöyle konuştu:

"İçerisinde yeşilliği olan, ailelerimizin beraber vakit geçirebileceği yerler bizler için ayrıca kıymetli. İşte bugün açılışını yaptığımız bu parklarda, kuşaklar birbirleriyle dayanışma içerisinde zaman geçiriyor, aileler, keyifli bir şekilde birbirleriyle vakit geçiriyor. Biz de 'Ailemiz geleceğimiz.' diyoruz. Aile değerlerimize, şehirlerimizin gerçek ruhuna sahip çıkmak ve yeşil alanların olduğu nefes alabilir merkezlerin yaratılması ve bunun için de aslında bir vizyon ortaya koymak çok değerli."

Göktaş, açılışı yapılan Üretici Kadın Çarşısı'nın da çok değerli ve kıymetli olduğunu vurguladı.

Kadınları her alanda güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu çarşının, ürünlerin Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılmasında büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk. Bu kapsamda da eğitim, danışmanlık ve rehberlikle beraber markalaşma süreci ve online süreçlerinde bu platformlarla beraber özellikle bu ürünlerin satışı noktasında da katkı sağlıyoruz. Burada emek veren bütün kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu kooperatiflere bizler de bakanlık olarak inşallah destek olacağız. Onların ürünlerini daha nitelikli hale getirmesini sağlayacağız."

-"Afyonkarahisar'a güzel projeler ve yatırımlar getirmeye devam edeceğiz"

Burada satılacak her bir ürünün Emirdağ'ın tanıtımına katkı sağlayacağına dikkati çeken Göktaş, "İnşallah, burada üretilen ürünleri bütün Türkiye'de tanıtma imkanı buluruz. İnşallah, bundan sonraki süreçlerde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eser ve hizmet siyasetimizle bütün Afyonkarahisar'a güzel projeler ve yatırımlar getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Programda, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Afyonkarahisar'da konuştu: - Son Dakika

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