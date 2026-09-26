Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AileFest'in açılışında konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ben yerel yönetimlere de çağrıda bulunmak istiyorum. Her oluşturduğumuz projeyi, her yaptığımız politikayı muhakkak 'aile dostu' vizyonuyla yapmak durumundayız. Çünkü bu bizim artık sorumluluğumuz, bu bizim mesuliyetimiz, bu artık üzerimizde bir vebal." dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest'in açılış programında yaptığı konuşmada, bu etkinliğin geçen yıl Yedikule'de üç gün süren festivalin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Rami Kütüphanesi'nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Göktaş, "Aile bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Devlet olarak ailenin korunması ve güçlendirilmesi adına pek çok çalışmaya öncülük ediyoruz. Ancak dijitalleşmenin bu kadar arttığı bir dönemde, herkesin ekranlar üzerinden birbirleriyle sohbet ettiği bir dönemde, birlikte değil, teknoloji üzerinden zaman geçirdiği bir dönemde aile ve çocukları arasında bu tür etkinliklere ihtiyaç duyduğumuzu, ekransız bir hayata, ekransız zamanlara ihtiyaç duyduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Göktaş, böylesine güzel bir festivalde, İstanbul gibi güzide bir şehirde, Rami Kütüphanesi'nin bu güzel bahçesinde, büyük küçük, genç yaşlı bütün aile fertlerinin birlikte güzel zaman geçireceği ve anılar biriktireceği mekanlar oluşturulmasını çok değerli bulduğunu dile getirerek, anılar biriktirmeye ihtiyaçları olduğunu anlattı.

"Şehirler büyüdü, binalar yükseldi ancak birbirlerimizin arasında sosyalleşmenin, muhabbetin eksildiğini üzülerek söylemek zorundayız." ifadelerini kullanan Göktaş, bu nedenle aileyi korumanın ve güçlendirmenin, aynı zamanda aile dostu ekosistemi de güçlendirmek anlamına geldiğini söyledi.

"Çocuklarımıza bu anıları bırakmak çok çok değerli"

Bakan Göktaş, bu ortamın aile dostu ekosistemin aslında bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Aileler, büyük küçük burada birlikte hem zaman geçirebilecek hem de ayrı ayrı etkinlik alanlarında anneleriyle, babalarıyla birlikte hem söyleşi dinleyecekler, şarkılar söyleyecekler, resim çizecekler. Bir şeyleri inşa edecekler, oyun oynayacaklar. Dolayısıyla bu anıları biriktirmek ve çocuklarımıza bu anıları bırakmak çok çok değerli. Ben böylesi anlamlı bir festivale öncülük eden herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Hanelerin yüzde 58'inde 18 yaş altı çocuk olmadığını vurgulayan Göktaş, "Çocuk seslerinin yükseldiği, çocukların cıvıl cıvıl gülüşünün, seslerinin, neşesinin donattığı ortamlara da ihtiyacımız var. İşte burası öyle bir ortam, öyle bir mekan. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de hem sivil toplum kuruluşlarımız hem kamu kurumlarımız hem de bütün Türkiye olarak çocukların neşesini duyurmaya, daha da yükseltmeye ve onlara Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü çocuklarla birlikte bırakmaya ihtiyacımız var. Bu hepimizin ortak sorumluluğu." diye konuştu.

"Çocuklarımız da bol bol eğlensin, gülsün, bol bol anılar biriktirsin"

Bu noktada herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Ben yerel yönetimlere de çağrıda bulunmak istiyorum. Her oluşturduğumuz projeyi, her yaptığımız politikayı muhakkak 'aile dostu' vizyonuyla yapmak durumundayız. Çünkü bu bizim artık sorumluluğumuz, bu bizim mesuliyetimiz, bu artık üzerimizde bir vebal. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Aile ve Nüfus On Yılı'nda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu alanda öncülük etmeye, farkındalık oluşturmaya ama aynı zamanda tüm kurumlarımızı da bu çağrıda bulunmaya davet ediyorum. Hepinize bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Çocuklarımız da bol bol eğlensin, gülsün, bol bol anılar biriktirsin. Ailelerimiz bu tür ortamlardan da gerçekten istifade ediyor, bunlara ihtiyacımız var. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Valiliği destekleri ile Türk Telekom, Türkiye Sigorta, Muud, BiP, TRT, Tabii, Serhat Saat ile Sıfır Atık Vakfı sponsorluğunda 4 Ekim'e kadar sürecek festivalin açılışına, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı ve Aile Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.