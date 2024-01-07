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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, ecdadın vatan uğruna gözlerini kırpmadan ölüme yürüdüğünü belirterek, bu vatanı korumak ve gelecek nesillere teslim etmek görevlerinin olduğunu vurguladı. Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi konusunda yapılan çalışmalara da değindi ve Türkiye'nin geleceğine dair umutlarını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni\'nde konuştu
07.01.2024 - 12:36,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ecdadın 109 yıl önce burada vatan uğruna gözlerini kırpmadan ölüme yürüdüğünü belirterek, "Atalarımızın bize miras bıraktığı bu vatanı korumak ve gelecek nesillere teslim etmek görevimiz. Onların gösterdiği cesaret ve fedakarlıkların hatırasını yaşatmak en büyük sorumluluğumuz." dedi.

Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu toprakların kahramanlıklarının şahidinin yine bu topraklar olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, "Hangi taşı yerinden oynatsanız ardında bir destan yatar. Yemen'de susuzluğa direnen Mehmetçiklerin kahramanlığına yalın sıcak şahittir. Çanakkale'de mermilere göğüs geren kahramanların şahidi Gelibolu'nun sert rüzgarlarıdır. İşte şimdi şahidimiz, Sarıkamış'ta, Allahuekber Dağları'nda yağan kardır." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın önemini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Ecdadımız 109 yıl önce burada vatan uğruna gözlerini kırpmadan ölüme yürüdüler. Atalarımızın bize miras bıraktığı bu vatanı korumak ve gelecek nesillere teslim etmek görevimiz. Onların gösterdiği cesaret ve fedakarlıkların hatırasını yaşatmak en büyük sorumluluğumuz. Bu sorumluluğun büyük bir payı da ne mutlu ki bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda. Kahramanlarımızın emanetlerine yönelik faaliyetlerimizi Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütüyoruz. Bakanlık olarak biliyoruz ki, şehit yakınları ve gazilerimiz bizim ailemizin bir parçası. Onların huzurlu bir hayat yaşamaları için her türlü destekleri sürdürüyoruz."

Son 10 yılda 49 bini aşkın şehit yakını, gazi ve yakınının kamuda istihdamı sağlandı

2014'ten bugüne kadar 49 bini aşkın şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamını sağladıklarını anlatan Göktaş, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projemiz" ile gazileri ve gençleri bir araya getirdiklerini vurguladı.

Bugün aynı şuurla tarih boyunca bu topraklar uğruna verilen mücadeleleri hatırladıklarını ve o mücadelelerin kendilerine yüklediği bilinçle hareket ettiklerini bildiren Göktaş, "Ecdadımız bizlere sadece geçmişin hatıralarını değil, aynı zamanda geleceğe dair umutları da miras bıraktı. Bizler, bu umutları yeşertmek, bu topraklarda huzurun ve refahın her zaman var olmasını sağlamak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Yeni destanlar yazmak için Türkiye Yüzyılı'nın önemini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Atalarımız gibi biz de kendi destanımızı yazmak için kararlılıkla ilerleyeceğiz. Hepimiz bu toprakların kahraman evlatları olarak geçmişten aldığımız güç ve ilhamla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizim de yazacağımız kahramanlık hikayelerimiz gelecek nesillerin yüreğinde yer edecek. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesil burada. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın ilk nesli de burada toplanacak. Tıpkı bugün olduğu gibi onlar da aynı heyecan ve gururla gelecekler, ecdadımızın hatırasına sahip çıkacaklar. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Beyaz kar üzerinde dalgalanan al bayrağımız, sonsuza kadar gök kubbemizde dalgalansın. Rabb'im bizlere şanlı bayrağımızın gölgesinde kutsal vatanımızda birlik ve huzur içinde yaşamayı nasip etsin. Kahraman ecdadımızın hatırasını yaşatmak için, soğuk demeden, uzak demeden, Türkiye'nin dört bir yanından gelen siz değerli kardeşlerimle gurur duyuyorum."

Kaynak: AA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu - Son Dakika


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