Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Bahçelievler\'de vatandaş ve esnafla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Bahçelievler'de vatandaşlarla bir araya geldi ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Bahçelievler Kuleli Sosyal Tesisi'nde kahvaltı yapan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Göktaş, Kuleli Parkı'nı dolaştı.

Parkta dolaştığı sırada çocuklara çeşitli hediyeler veren Göktaş, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından Göktaş, Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip onların taleplerini dinledi.

Ziyarete Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de katıldı.