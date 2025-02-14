Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Fransa'daki Türk vatandaşlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Fransa'daki Türk vatandaşlarıyla buluştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Fransa\'daki Türk vatandaşlarıyla buluştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye olarak her daim vatandaşlarının haklarını savunmaya, taleplerini dinlemeye gayret ettiklerini belirterek, "Şartlar ne olursa olsun, nerede olursak olalım, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamak anlayışıyla çalışmalarımızı...

14.02.2025 11:49
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye olarak her daim vatandaşlarının haklarını savunmaya, taleplerini dinlemeye gayret ettiklerini belirterek, "Şartlar ne olursa olsun, nerede olursak olalım, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamak anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Bakan Göktaş, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen buluşmaya, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, Fransa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Göktaş, konuşmasının başında vatandaşlara kendisine gösterdikleri ilgi ve sevgiden ötürü teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını iletti.

Ailesinin de Avrupa'da yaşadığını hatırlatan Göktaş, gurbetçilerin gittikleri ülkelerde hem Türkiye'yi hem de milli ve manevi değerlerini en güzel şekilde temsil ettiğini dile getirdi.

Göktaş, 1960'lı yıllarda gelen Türk vatandaşlarının, Avrupa'da, 3 ve 4'üncü nesile ulaştığını, Türkiye'ye ve yaşadıkları topluma her daim katkı sağlayarak bugünlere geldiklerini söyledi.

Yurt dışında yaşayan ailelerin çocuklarında ana dilin önemine dikkati çeken Göktaş, Fransa'da Türkçe ve Türk kültürü derslerinin sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Göktaş, Batı Avrupa ve Fransa'daki Türk vatandaşlarının yaşadığı zorluklara işaret ederek, "Türkiye olarak her platformda Avrupa'daki Türk ve Müslümanların sahipsiz olmadığını en güçlü şekilde vurguluyoruz. Türkiye olarak her daim vatandaşlarımızın haklarını savunmaya, taleplerini dinlemeye gayret ediyoruz." dedi.

Başkonsolosluklar aracılığıyla da ihtiyaç duyan her vatandaşın yanlarında olduklarını ifade eden Göktaş, "Bugün 70'ten fazla konuda yurt dışındaki vatandaşımıza en geniş kapsamda destek sunan ülkelerden biriyiz. Değişen ihtiyaçlara göre de hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz." diye konuştu.

Göktaş, bakanlık olarak yurt dışında aile ataşeliklerinin olduğunu anımsatarak, farklı ülkelerde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile beraber bu ataşeliklerde, psikososyal destek, eğitim ve seminerler verdiklerini dile getirdi.

Yurt dışında daha fazla ataşelik açmak için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Göktaş, "Şartlar ne olursa olsun, nerede olursak olalım. Hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamak anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"Doğurganlık hızımız çok düşüyor"

Bakan Göktaş, bu yılı Türkiye'de "Aile Yılı" ilan ettiklerini belirterek, "Doğurganlık hızımız gerçekten çok düşüyor, aile kavramı gitgide zayıflıyor." dedi.

"Aile Yılı"na yönelik farkındalığın yurt dışındaki vatandaşlar tarafından da sahiplenilmesini istediklerini ifade eden Göktaş, "aile" konusunun dünyanın tamamını ilgilendiren bir konu olduğunun altını çizdi.

Göktaş, bakanlık olarak yaşlı profil araştırması yaptıklarını da dile getirerek, "Yaşlanan bir nüfusa sahibiz, özellikle son 5 yılda, yaşlı nüfus sayımız yüzde 20 arttı. Türkiye'de doğurganlık hızımız azaldı. Genç ve dinamik nüfus yapımızı kaybediyoruz." şeklinde konuştu.

Vatandaşların ve STK temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Göktaş, program sonunda gurbetçi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Fransa'daki Türk vatandaşlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika

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