Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, RTÜK Başkanı Şahin ile görüştü

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin ile aile, kadın ve çocuk dostu yayınların desteklenmesi ve teşvik edilmesine yönelik işbirliklerimize dair bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği için Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.