Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Çocuk Destek Hizmetleri Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Bugüne kadar 20 bin 116 çocuğumuzu evlat edinme hizmetinden faydalandırdık. 'Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetimiz' ile 170 bin 270 çocuğumuza kendi ailelerinin yanında destek oluyoruz. Annelere yönelik olmak üzere, her ay ortalama 1 milyar lira tutarında yardım sağlıyor, danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan 41 bin 417 çocuğumuzun kendilerini sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda geliştirebilmesi için 'Okul Destek Projesi'ni yürütüyoruz.