Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Otizmli Çocuğun Mezuniyet Gösterisine Alınmamasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Otizmli Çocuğun Mezuniyet Gösterisine Alınmamasına Tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş\'tan Otizmli Çocuğun Mezuniyet Gösterisine Alınmamasına Tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisine otizmli çocuğun alınmamasına tepki gösterdi. Göktaş, çocuğun annesiyle telefonda görüşerek her zaman yanlarında olduklarını ve ihtiyaç duyacakları her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti. Ayrıca, çocukların insanlığın ortak emaneti olduğunu ve bu çirkin ayrımcılığın karşısında evladın ve ailesinin yanında olduklarını belirtti.

06.06.2024 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisine otizmli çocuğun alınmamasına ilişkin, "Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısında, evladımızın ve ailesinin yanındayız." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İstanbul'da otizmli bir çocuğun anaokulundaki mezuniyet gösterisine alınmamasıyla ilgili görüntüler üzerine, çocuğun annesiyle telefonda görüştüğünü belirtti.

Çocuğun annesine, her zaman yanında olduklarını, ihtiyaç duyacakları her türlü desteği sağlayacaklarını ifade ettiğini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Biz, çocuğun insanlığın ortak emaneti olduğuna inanan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Çocuklar söz konusu olduğunda onlardan başka koruyacağımız hiçbir üstün yararın olmadığına inanırız. Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısında, evladımızın ve ailesinin yanındayız. Her biri toplumumuzun ayrılmaz, vazgeçilmez parçaları olan engelli bireylere karşı sorumluluk bilincimizin samimiyet ve toplumsal duyarlılık temelinde gelişmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Otizmli Çocuğun Mezuniyet Gösterisine Alınmamasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
16:07 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı Güvenlik çitini aşarak saldırdılar Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
18:49 Fenerbahçe’ye gelecek mi Sterling cephesinden açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sterling cephesinden açıklama var
17:36 Okan Buruk’a sitem etmişti Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı Okan Buruk'a sitem etmişti! Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı
17:34 Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü, 6 kişi hayatını kaybetti
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:40 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 3’ünün daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 19:19:01. #1.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Otizmli Çocuğun Mezuniyet Gösterisine Alınmamasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement