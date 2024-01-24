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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan doğal gaz tüketim desteği açıklaması - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan doğal gaz tüketim desteği açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi 383 bin haneye toplam 304,5 milyon lira doğal gaz tüketim desteği ödeneceğini duyurdu. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini belirten Göktaş, destekten yararlanmak isteyenlerin gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabileceklerini ifade etti. Destek miktarının faturalar üzerinden veya ön ödemeli sayaçlara yansıtılacağını söyleyen Göktaş, düzenli doğal gaz tüketim destek programı sayesinde ihtiyaç sahiplerinin her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek olmadığını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş\'tan doğal gaz tüketim desteği açıklaması
24.01.2024 - 10:39,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi 383 bin haneye toplam 304,5 milyon lira doğal gaz tüketim desteği ödeneceğini bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, düzenli doğal gaz tüketim desteği için başvuruların e-Devlet'ten devam ettiğini, destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabileceğini ifade etti.

Başvurular onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunanların, PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabileceklerini, ön ödemeli sayaç kullananlar için de destek miktarının kartlarına yansıtılacağını bildiren Göktaş, düzenli doğal gaz tüketim destek programına geçilmesiyle ihtiyaç sahiplerinin yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacağını kaydetti.

"Vatandaşlarımız ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmeleri yoluyla, ikamet ettikleri ilçeye karşılık gelen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabilecek." ifadesini kullanan Göktaş, ısıl harita baz alınarak belirlenen düzenli doğal gaz tüketim desteğinde hanelere yıllık 1500 ile 3 bin 500 lira arasında ödeme yaptıklarını belirtti.

Göktaş, "Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerimiz başladı. Bu kapsamda ekim, kasım, aralık aylarını kapsayan ocak ayı ödeme döneminde 383 bin haneye toplam 304,5 milyon lira ödeme yapılacak." bilgisini verdi.

Yapılan son düzenleme çerçevesinde ev sahibi veya kiracıların bu destekten yararlanabildiğini hatırlatan Göktaş, "Halihazırda doğal gaz alt yapısı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Destekten faydalanabilmek için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet'ten destek programına başvurması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmesi, ikamet adresinde doğal gaz aboneliği bulunması, faturasının mesken abone grubuna ait olduğuna ilişkin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini birlikte sağlaması gerekiyor.

Kaynak: AA
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Mahinur Özdemir Göktaş, PTT, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan doğal gaz tüketim desteği açıklaması - Son Dakika
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