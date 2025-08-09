Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Iğdır'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
09.08.2025 18:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda, aile odaklı sosyal hizmet modellerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda, aile odaklı sosyal hizmet modellerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Toplumun hassas kesimlerinin güçlendirildiği bir sosyal yapının inşası için tüm gayretimizle çalışacağız." dedi.

Bingöl'deki programlarının ardından Iğdır'a gelen Göktaş, Vali Ercan Turan'ı ziyaret ederek, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Hizmet Merkezi açılışı, Iğdır Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, insanı merkeze alan bir anlayışla, çok kıymetli iki hizmet binanın açılışı ve bir kuruluşlarının da temel atma törenini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi'ni, vatandaşlara daha nitelikli ve daha etkin hizmet sunmak için modern bir yapıya kavuşturduklarını ifade eden Göktaş, "Gündüzlü Engelli Bakım Merkezimizi de özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak şekilde Iğdır'a kazandıracağız. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ve temelini attığımız bu kıymetli hizmetlerin Iğdır'ımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Göktaş, büyük ve güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla kararlılıkla ilerlediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hayata geçirdiğimiz, her bir sosyal hizmet projesini, insana dokunan ve yaşam kalitesini yükselten bir vizyonla şekillendiriyoruz. Projelerimizi, toplumsal dayanışmayı ve birlikteliği esas alarak tasarlıyor ve uyguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet ilkesini sahaya güçlü bir şekilde yansıtıyoruz. Bugüne kadar, aile ve sosyal hizmetler alanında yaptığımız 6,7 milyar liralık yatırım ve destekle Iğdır'a katkı sağladık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz il müdürlük binamızla elverişli, güvenli ve erişilebilir bir hizmet alanı oluşturduk. Donanımlı yapısı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla bu bina, Iğdır'daki sosyal hizmet sunumunun niteliğini önemli ölçüde artıracaktır. Sosyal Hizmet Merkezi, vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebilmemiz için tasarlandı. Her yaş grubuna hitap eden, kadınlardan çocuklarımıza, yaşlılarımızdan engelli kardeşlerimize kadar toplumun her kesimine hitap eden bir hizmet altyapısı kurduk."

"Aile odaklı sosyal hizmet modellerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz"

Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi'nin özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlayacağını dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Onların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve ailelerine destek olacak mekanizmaları sunmayı amaçlıyoruz. Bu merkez, şefkati ve anlayışı somutlaştıran bir sosyal dönüşüm adımıdır. Toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bu tür yatırımları kararlılıkla sürdüreceğiz. 2025 Aile Yılı'nda, aile odaklı sosyal hizmet modellerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Toplumun hassas kesimlerinin güçlendirildiği bir sosyal yapının inşası için tüm gayretimizle çalışacağız. Iğdır'a kazandırdığımız her eserin daha güçlü ailelere, daha dayanıklı bir topluma, daha huzurlu bir geleceğe hizmet edeceğine inanıyoruz. Biz inanıyoruz ki, bir şehirde bir tek çocuk gülerse, o şehir huzurludur. Bir tek yaşlımız huzur bulursa, o şehir yuvadır. Bir tek engellimiz kendini değerli hissederse, o şehir şefkattir." açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, açılışı ve temelleri atılan kurumların büyük hedefin tuğlaları olduğuna dikkat çekerek, "Hep birlikte, sevginin ve merhametin şehri Iğdır'ı daha da güçlendireceğiz. Bu şehre değer katacak eserleri birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizin hayata geçmesinde emeği olan herkese, Iğdır'ın güzel insanlarına ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni hizmet binalarımızın ve temelini attığımız Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi'mizin tekrar Iğdır'a, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Zahit Demirel dua okudu.

Daha sonra Bakan Göktaş, Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ile bazı il protokolü, şehit ve gazi aileleri ve çocuklarla kurdele keserek açılış gerçekleştirildi

Açılışı yapılan binayı gezen Bakan Göktaş, burada çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Göktaş, burada partililerle buluştu.

Kaynak: AA

