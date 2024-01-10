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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacak - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl yapılacak EKPSS ile 2 bin 392 engelli kamu personelinin atanacağını duyurdu. Tercih aşamasının başladığı belirtilen açıklamada, tercihlerin ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacağı ve atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği ifade edildi. Ayrıca son 21 yılda kamuda engelli memur sayısının 12 kat arttığı ve geçen sene şubat ayında 2 bin 323 engellinin atamasının yapıldığı hatırlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacak
10.01.2024 - 10:01,  Güncelleme: 10:02
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtildi.

Yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzunun 10-19 Ocak'ta ÖSYM tarafından yayımlanacağı bildirilen açıklamada, adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabileceği kaydedildi.

Atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca son 21 yılda kamuda engelli memur sayısının 12 kat artırıldığı, 68 bin 108 engellinin kendileri için uygun kadrolara atandığı, geçen sene şubat ayında da 2 bin 323 engellinin atamasının yapıldığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacak - Son Dakika


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